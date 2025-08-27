ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 11 сентября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27.08.2025г.



Дата окончания приема заявок – 09.09.2025г.



Дата, время проведения торгов –11.09.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем.уч., общ. пл. 608 +/-9 кв.м., к/н: 50:28:0090240:1447, адрес: МО, г.о. Домодедово, с. Введенское. П. 570-ПТ от 14.08.25. Собств.: Мамедов Э.М. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 552 600,00р.



2. Зем.уч., общ. пл. 600 +/-9 кв.м., к/н: 50:28:0090240:1263, адрес: МО, г.о. Домодедово, с. Введенское. П.572-ПТ от 14.08.25. Собств.: Иванова Л.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 567 000,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 56,2кв.м., к/н: 50:04:0000000:48615, адрес: МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 44, кв. 284. П.552-ПТ от 11.08.25. Собств.: Догонина К.А. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 3 805 600,00р.



4. Кв-ра, общ. пл. 61кв.м., к/н: 50:04:0101706:655, адрес: МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Курово, ул. 2-я Рябиновая, д. 3, кв. 26. П. 576-ПТ от 14.08.25. Собств.: Федотова Т.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 095 200,00р.



5. Кв-ра, общ. пл. 69,9кв.м., к/н: 50:08:0000000:84090, адрес: МО, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Мира, д. 8, кв. 64. П. 578-ПТ от 14.08.25. Собств.: Хлгатян А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 972 800,00р.



6. Кв-ра, общ. пл. 70,8кв.м., к/н: 50:12:0100805:13448, адрес: МО, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 4, кв. 363. П.547-ПТ от 11.08.25. Собств.: Косова В.С., Косов А.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 8 892 800,00р.



7. Зем.уч., общ. пл. 628 +/-9 кв.м., к/н: 50:05:0130117:809, адрес: МО, Сергиево- Посадский р-н, с. Бужаниново. П.532-ПТ от 31.07.25. Собств.: Нигмонов Ф.Д. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 344 800,00р.



8. Зем.уч., общ. пл. 750 кв.м., к/н: 50:32:0030225:9956, адрес: МО, г.о. Серпухов, г. Серпухов, д. Съяново-2. П.550-ПТ от 11.08.25. Собств.: Мурадов И.Б. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 778 400,00р.



9. Жилой дом, общ. пл. 605,7кв.м., к/н: 50:29:0010415:503; Зем.уч., общ. пл. 1330 +/-12кв.м., к/н: 50:29:0010415:348, адрес: МО, Воскресенский р-н, с/о Ашитковский, с. Ашитково, ул. Школьная, д.110. П. 555-ПТ ото 11.08.25. Собств.: Шахалина О.Ю. Взыск: ПАО ВТБ Банк. Цена: 10 040 000,00р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 24,5 кв.м., к/н: 50:28:0060113:12782, адрес: МО, г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 32, кв. 112. П.491-ПТ от 11.07.25. Собств.: Мялькина Е.П. Взыск: ПАО АК БАРС Банк. Цена: 2 675 120,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 45,8 кв.м., к/н: 50:30:0010103:1302, адрес: МО, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, мкр. 1-й, д.21, кв. 78. П.494-ПТ от 11.07.25. Собств.: Утенина А.Н. Взыск: АО Тбанк. Цена: 2 212 332,10р.



3. Кв-ра, общ. пл. 41,9 кв.м., к/н: 50:12:0101801:1209, адрес: МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Троицкая, д. 9, кв. 49. П. 486-ПТ от 11.07.25. Собств.: Сапаралиев М.Т., Бекмурзаева С.Б. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена:5 045 600,00р.



4. Помещение жилое (комната), общ. пл. 20 кв.м., к/н: 50:12:0100904:409, адрес: МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Крупской, д. 3, пом. 26. П. 497-ПТ от 11.07.25. Собств.: Айвазян В.Г. Взыск: Солдатенков А.А. Цена: 1 700 000,00р.



5. Кв-ра, общ. пл. 83 кв.м., к/н: 50:26:0180201:2669, адрес: МО, Наро- Фоминский p-он, г.п. Апрелевка, г. Апрелевка, ул. Ясная, д. 5, кв.4. П.513-ПТ от 18.07.25. Собств.: Солдатова О.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 8 322 520,00р.



6. Зем.уч., общ. пл. 1872 кв.м., к/н: 50:24:0090301:525, адрес: МО, Орехово- Зуевский р-н, с/о Ильинский, д. Абрамовка, уч. 27А. П.545-ПТ от 31.07.25. Собств.: Какубава Н.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 452 880,00р.



7. Кв-ра, общ. пл. 32.6 кв.м., к/н: 50:17:0000000:42422, адрес: МО, Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, пер. 1 Мая 1-й, д. 8, кв. 20. П. 459-ПТ от 01.07.25. Собств.: Косенков К.В. Взыск: АО Тбанк. Цена: 1 701 105,68р.



8. Кв-ра, общ. пл. 43,6 кв.м., к/н: 50:55:0020314:695, адрес: МО, г. Подольск, ул. Сосновая, д. 10А, кв. 58. П.503-ПТ от 18.07.25. Собств.: Старченко Т.М. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 4 986 440,00р.



9. Кв-ра, общ. пл. 20,5 кв.м., к/н: 50:13:0000000:29813, адрес: МО, Пушкинский р-н, п. Правдинский, пр. Институтский, д. 1, пом. 50. П.504-ПТ от 18.07.25. Собств.: Администрация ГО Пушкинский МО. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 1 729 665,00р.



10. Кв-ра, общ. пл. 32.2 кв.м., к/н: 50:23:0000000:64535, адрес: МО, р-н Раменский, г. Раменское, ул. Коминтерна, д. 39, кв. 20. П.521-ПТ от 29.07.25. Собств.: Толоконников А.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 2 805 000,00р.



11. Зем.уч., общ. пл. 630+/- 18 кв.м., к/н: 50:23:0050448:1918, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское. П.530-ПТ от 29.07.25. Собств.: Халлаев М.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 298 520,00р.



12. Жилой дом, общ. пл. 54,2 кв.м., к/н: 50:05:0010312:469; Зем.уч., общ. пл. 1800 +/-30 кв.м., к/н: 50:05:0010312:34, адрес: МО, Сергиево-Посадский г.о., д. Филипповское. П.511-ПТ от 18.07.25. Собств.: Кучеренко А. Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 898 560,00р.



Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.



Извещение 3. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем.уч., общ. пл. 810 кв.м., к/н: 50:07:0060305:177, адрес: МО, Волоколамский р-н, д. Иванцево, д.7. П.551-ПТ от 11.08.25. Собств.: Магомедхабибова С.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 301 600,00р.



2. Зем.уч., общ. пл. 1200кв.м., к/н: 50:06:0110601:1424, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п Серединское. П.548-ПТ от 11.08.25. Собств.: Дроздов А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 246 400,00р.



3. Зем.уч., общ. пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:06:0050605:1036, адрес: МО, Шаховской р-н. П.535-ПТ от 31.07.25. Собств.: Латышева Ю.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 200 800,00р.



4. Зем.уч., общ. пл. 1200кв.м., к/н: 50:03:0020280:2373, адрес: МО, Клинский р-н, с/п Воронинское. П.556-ПТ от 11.08.25. Собств.: Мачитидзе О.К. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 515 358,00р.



5. Кв-ра, общ. пл. 44,1кв.м., к/н: 50:09:0000000:115761, адрес: МО, Клинский р-н, д. Дятлово, д. 2, кв. 2. П.565-ПТ от 14.08.25. Собств.: Малихова Я.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 535 200,00р.



6. Кв-ра, общ. пл. 32,3кв.м., к/н: 50:36:0050105:511, адрес: МО, Озерский р-н, с. Полурядинки, д. 2, кв. 7. П.563-ПТ от 14.08.25. Собств.: Хмельницкий Д.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 175 200,00р.



Извещение 4. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем.уч., общ. пл. 360кв.м, к/н: 50:37:0020406:151, адрес: МО, Каширский р-н, с/п Домнинское, д. Никулино. П.505-ПТ от 18.07.25. Собств.: Вейдэман В.В. Взыск: Царицынский ОСП г. Москва. Цена: 332 488,55р.



2. 1/3 доля в праве общ. долевой собственности на квартиру, общ. пл. 83.7 кв.м., к/н: 50:12:0000000:25078, адрес: МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. 3-я Парковая, д. 1, кв. 20. П.477-ПТ от 07.07.25. Собств.: Курганский Е.В. Взыск: Даровский А.А. Цена: 2 405 808,04р.



3. Зем.уч., общ. пл. 1006 +/- 22 кв.м., к/н: 50:19:0040320:775, адрес: МО, Рузский р-н, д. Бельково. П.489-ПТ от 11.07.25. Собств.: Поляковский В.Т.-Ю. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 398 565,00р.



4. Зем.уч., общ. пл. 599 +/-17 кв.м., к/н: 50:05:0020119:150, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, Шабурновский с.о., в районе д. Садовниково. П.512-ПТ от 18.07.25. Собств.: Лалак В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 193 120,00р.



5. Зем.уч., общ. пл. 1200 кв.м., к/н: 50:07:060337:64, адрес: МО, Волоколамский р-н, г/п Сычево, д. Новопавловское, ул. Луговая, 160. П. 415-ПТ от 01.07.25. Собств.: Жестков М.А. Взыск: ГК АСВ КУ ООО КБ «Ренессанс». Цена: 552 500,00р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.