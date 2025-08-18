ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 29 августа и 19 сентября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.



Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Земельный участок, пл. 726+/-9 кв.м, адрес: Московская область, Раменский p-он, с/п Чулковское к/н 50:23:0040438:3370, собств.: Камбур Елена Петровна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.305-САБ, цена: 2 096 000,00 руб.

2. Квартира № 389, расположенная по адресу: Московская обл., г.о. Красногорск, д. Сабурово, ул. Заречная, д. 5, общей площадью 50,2 кв.м., к/н 50:11:0020206:2219,собств.:Теплякова Д.В., взыск.: ПАО «Транскапиталбанк», П.322-САБ, цена: 5 767 200,00 руб.

3. Земельный участок с кадастровым номером 50:06:0020304:106, расположенный по адресу: Московская область, р-н Шаховский, с/пос Раменское, с/т Лето, уч-к 223, пл. 800икв.м. На участке имеется строение., собств.: Алиев Асаф Гамбар Оглы, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.365-САБ, цена: 105 600,00 руб.

4. Квартира пл. 37,6 кв.м., адрес: г. Химки, ул. Чернышевского, д.3, кв. 233, к/н 50:10:0010305:3804, собств.: Морозова Юлия Александровна, взыск.: ПАО «Совкомбанк», П.381-САБ, цена: 5 800 800,00 руб.

5. Земельный участок, пл. с к/н 50:04:0180401:255, расположенный по адресу: МО, Дмитровский р-н, г/пос д. Дубровки, уч. 26, собств.: Ялчын Сибели Джахангировна, взыск.: Газпромбанк (АО) П.430-САБ, цена: 3 146 901,00 руб.

6. Земельный участок пл. 997-/+16 кв.м., с к/н 50:03:0060480:1112, адрес: Клинский г.о., в районе д. Юрьевка,собств.: Милиенко Виктор Вячеславович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 446-САБ, цена: 441 000,00 руб.

7. Земельный участок 923 кв.м., адрес: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Сумино, СНТ «Сумино - 2», участок № 70, к/н 50:17:0030820:184, собств.: Грибкова Елена Юрьевна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 460-САБ, цена: 342 433,00 руб.

8. Квартира, пл. 102.4 кв.м, адрес: Московская обл., р-н Мытищинский, пгт Пироговский, ул. Фабричная, д.11 А, кв.53, к/н 50:12:0070227:1084, собств.: Плехотина Екатерина Сергеевна, взыск.: ООО «Афанасьевский-7», П.465-САБ, цена: 8 216 000,00 руб.

9. Квартира пл. 69 кв.м., к/н 50:04:0010114:1831, адрес: Московская область, р-н Дмитровский, г. Дмитров, ул. Подъячева, д.9, кв. 67, собств.: Васюкова Юлия Викторовна, взыск.: Банк ВТБ (ПАО), П.468-САБ, цена: 5 832 000,00 руб.

10. Земельный участок пл. 702+/-9 кв.м. к/н 50:18:0050116:610, расположенный по адресу: Московская область, Можайский район, собств.: Корнеева Карина Ниязовна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.470-САБ, цена 266 400,00 руб.

11. Квартира 33,9 кв.м, к/н 50:31:0040501:1332, расположенная по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Весенняя, д. 5, кв. 31, собств.: Деева Дарья Юрьевна, взыск.: АО «Альфа Банк», П.478-САБ, цена: 3 380 988,90 руб.

12. Земельный участок, к/н 50:18:0050116:564, общая площадь 702 +/-9 кв. м, адрес: Московская область, Можайский район,собств.:Дудургов Муслим Абубукарович, взыск.: ПАО «Сбербанк России», П.479-САБ, цена: 317 600,00 руб.

13. Земельный участок 1405 кв.м., адрес: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный р-н, сельское поселение Шеметовское, с. Константиново, ул. Новая, д. № 9, к/н 50:05:0020335:311, собств.: Орват Антося Николаевич, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 484-САБ, цена: 654 400,00 руб.

14. Комната, площадью 28,5 кв.м., к/н 50:29:0040603:1984, расположенная по адресу: МО, Воскресенский район, рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 2, кв. 29, собств.: Кадура Кристина Александровна ,взыск: Немчинов Михаил Александрович, П. 492-САБ, цена: 665000,00 руб.

15. Земельный участок 600 кв.м. к/н 50:05:0120212:48, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с\о Бужаниновский, с\т «Березка-4», уч.77, собств.: Виноградов Петр Александрович, взыск.: СПАО «Ингосстрах», П. 494-САБ, цена: 161 077,00 руб.

16. Земельный участок пл. 511 кв.м., к/н 50:13:0050207:2274 расположенный по адресу: Московская область, Пушкинский район, р.п. Правдинский, ул. Крупской, уч. 5а/1; Жилой дом, площадь 59,4 кв.м., к/н 50:13:0050207:2285 расположенный по адресу: Московская область, Пушкинский район, р.п. Правдинский, ул. Крупской, д.5а, корп.1, собств.: Федотов Евгений Александрович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.495-САБ, цена: 3 728 800,00 руб.

17. Земельный участок, пл. 909+/-22 кв.м, адрес: Московская область, Каширский район, д.Елькино, ТОО «Каширское» к/н: 50:37:0010202:589, собств.: Карсамова Малика Ахмедовна, взыск: ПАО «Сбербанк», П. 496-САБ, цена: 532 800 руб.

18. Земельный участок площадью 637+/- 18 кв.м., расположенный по адресу: МО, Воскресенский район, Фединское сельское поселение, расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 50:29:0060221 к/н 50:29:0060221:1695, Писарев Илья Леонидович, взыск.: Банк ВТБ (ПАО), П. 501-САБ, цена: 378 449, 00 руб.

19. Земельный участок общей площадью 1000+/-11 кв.м, к/н 50:30:0050207:583, адрес: Московская область, Егорьевский район, д. Барсуки, собств.: Габуев Аслан Олегович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.505-САБ, цена: 295 200,00 руб.

20. Земельный участок, общ. площадь 600 кв.м., адрес: Московская область, Наро-Фоминский район п. Калининец, Высоковольтная линия, к/н 50:26:0210107:55, собств.: Хачатрян Назик Хачиковна, взыск.: КПК «Премиум Инвест», П.508-САБ, цена: 3 000 000,00 руб.

21. Земельный участок пл. 979 кв.м., к/н 50:05:0020119:210, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с.о. Шабурновский, в районе д. Садовниково, собств.: Новрузов Абу-Саид Зелемханович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.514-САБ, цена: 309 600,00 руб.

22. Земельный участок пл. 633 кв.м. 50:05:0030204:365, адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, с.п. Васильевское, в районе д. Ворохобино, СНТ «ЛУЧ», уч. 8, собств.: Беликов Алексей Васильевич, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.522-САБ, цена: 290 400,00 руб.

23. Земельный участок пл. 812 +/- 11 кв. м., к/н 50:06:0020301:705, адрес: Московская обл., Шаховский р-н, д. Воскресенское, собств.: Самигулина Оксана Дмитриевна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.526-САБ, цена: 396 600,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 18.08.2025



Дата окончания приема заявок – 27.08.2025



Дата, время проведения торгов –29.08.2025 15:00:00 по моск. вр.



Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/



Позиции 1-2,4-9,11,13-16,20-22 место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/



Позиции 3,10,12,17-19,23 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Вторые. торги. Задаток 5% от нач. цены:

24. Квартира, 49,6 кв.м., к/н 50:16:0602004:7479, адрес: МО, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д.21, кв.40, собств.:Лузик Мария Васильевна, взыск.: ООО СФО Азимут», П. 174-САБ, цена: 4 288 080,00 руб.

25. Квартира, к/н 50:19:0020116:535, об.пл. 96,2 кв.м., адрес: Московская область, Рузский городской округ, рп. Тучково, ул. Московрецкая, владение 2, корп.4, кв.28, собств.:Исмаилова Гулишат Магомедовна, взыск.: АО «Банк Дом РФ». П.233-САБ, цена: 3 559 022,76 руб.

26. Квартира, 40,5 кв.м., расположенная по адресу: Московская обл., Одинцово г., ул. Молодежная, д. 3, кв. 91, к/н 50:20:0000000:182331, собств: Панина Наталья Сергеевна, взыск.: ООО «СФО Меркурий», П.290-САБ, цена: 6 392 000,00 руб.

27. Квартира общ. пл. 45,9 кв.м. к/н 50:11:0020206:2306, адрес: Московская обл., г.о. Красногорск, д.Сабурово, ул.Заречная, д. 5, к/н 50:11:0020206:2306, собств.: Ханафин Марсель Хазинурович, Ханафина Елена Борисовна 1/2 на каждого, взыск.: ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», П.320-САБ, цена: 4836500,00 руб.

28. Земельный участок к/н 50:04:0070310:2895, площадью 2965 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., Дмитровский район, г/п Икша, пос. ОПХ «Ермолино», Сооружение к/н 50:04:0070310:2933, пл. 70 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, Дмитровский район, Белорастовский с.о, пос. ОПХ «Ермолино», ул. Центральная, стр. 23, собств.: ЗАО «Компания внештоппром», взыск.: Дремин Николай Викторович, П.378-САБ, цена: 17 231 200,00 руб.

29. Квартира общ. пл. 31,7 кв.м., к/н 50:55:0000000:50151 адрес: Московская область: г. Подольск, пр-т Революционный, д. 19/21, кв.43, собств. Иванов Сергей Николаевич, взыск. Банк ВТБ (ПАО), П.383-САБ, цена: 3 159 450,00руб.

30. Квартира пл. 29,1 кв.м., к/н 50:41:0000000:25375, расположенная по адресу: Россия, Московская область, г. Лобня, ул. 9 квартал, д. 8, кв. 119, собственники: Громов Игорь Борисович, Тлеуова Татьяна Серафимовна, взыск.: ПАО «ВТБ», П.342-САБ, цена: 2 760 800,00 руб.

31. Квартира, общей площадью 39,2 кв.м., по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Апрелевка, ул. Ясная, д.1, кв.37, к/н 50:26:0180201:6091, собств.: Мольков Кирилл Сергеевич, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.362-САБ, цена: 4 328 880,00 руб.

32. Земельный участок, к/н 50:26:0120201:3026; Жилой дом, общ. пл. 115,2 кв.м., к/н: 50:26:0120201:3070, расположенные по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, п. Новая Ольховка, д. 253, собств. Никитина Сандра Андреевна, взыск.: Банк ВТБ (ПАО), П.368-САБ, цена: 3 334 040,00 руб.

33. Земельный участок, пл. 1209 кв.м., расположенный по адресу: МО, Солнечногорский район, с/пос. Луневское, д. Владычино, к/н 50:09:0060735:176, собств.: Усачев Александр Олегович, ПАО «Сбербанк», П.373-САБ, цена: 4 072 095,00 руб.

34. Земельный участок, пл. 713 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, д. Акулово, к/н 50:32:0020121:5787, собств:. Ханин Олег Александрович, ПАО «Сбербанк», П.380-САБ, цена: 403 920, 00 руб.

35. Квартира 71,8 кв.м., с кадастровым номером 50:20:0020102:950, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.19, кв.305, собств: Хмелевская Наталья Федоровна,ООО «СФО Меркурий», П.382-САБ, цена: 13 995 080,00 руб.

36. Квартира, 45,1 кв.м., расположенная по адресу: МО, Дмитровский район, Большерогачевское с /п, с. Рогачево, ул.Мира, д.7а, кв.5, кадастровый номер 50:04:0080501:4816, общ. пл. 45,10 кв.м, собств.: Салосина Татьяна Викторовна, взыск.: АО «Тинькофф Банк», П. 385-САБ, цена: 1 669 964,40 руб.

37. Квартира, 40,9 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Чкалова, дом. 14, пом. 14, к/н 50:28:0020802:358, собств.: Баранова Светлана Юрьевна, взыск.: ПАО «Совкомбанк», П. 387-САБ, цена:3 795 080,00 руб.

38. Земельный участок, площадью 800+/-10 кв.м.,расположенный по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, д. Съяново-2, кадастровый номер 50:32:0030225:10095, собств.: Гамзаев Максим Рамазанович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 390-САБ, цена: 347 480,00 руб.

39. Земельный участок, площадью 600+/-9 кв.м., к/н 50:32:0020121:5402, адрес: Московская область, г.о. Серпухов, д. Гавшино, собств.: Бамбушев Владимир Николаевич,взыск.: ПАО «Сбербанк», П.429-САБ, цена: 699 040,00 руб.

40. Земельный участок площадью 600+/-9 кв.м., к/н 50:32:0030225:10175, адрес: Московская область, г.о. Серпухов, д Съяново-2, собств.: Ткачев Сергей Михайлович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 432-САБ, цена: 276 080,00 руб.

41. Помещение (жилая квартира), общ. пл. 57,6 кв.м., к/н 50:36:0010413:103, адрес: Московская область, г. Озеры, пер. Советский, д.5, кв.10, собств. Волкова Алиса Владимировна, взыск.: ПАО «Совкомбанк», П. 438-САБ, цена: 2 680 900,00 руб.

42. Квартира общ. пл. 34 кв.м., , к/н 50:59:0000000:4721, адрес: Московская область, г. Протвино, ул. Ленина, д. 13 В, кв. 72, собств.: Соболева Анастасия Михайловна, Соболева Ксения Павловна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.445-САБ, цена: 1 759 500,00 руб.

43. Земельный участок пл. 900 кв.м., к/н 50:31:0020101:2814 адрес: Московская область, Чеховский район, д. Масново-Жуково, собств. Шихнебиева Эльза Музафаровна, взыск.: СПАО «Ингосстрах», П.454-САБ, цена: 1 005 140,30 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.08.2025



Дата окончания приема заявок – 28.08.2025



Дата, время проведения торгов –29.08.2025 15:00:00 по моск. вр.



Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/



Позиции 24-43 место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/



Арест. недвиж. имущ-во. Вторые торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

44. 1/2 доли земельного участка пл. 2 997.00 кв.м., адрес: Московская, р-н Павлово-Посадский, д. Алферово, уч-к 1 Г, к/н 50:17:0030904:15; 1/2 доли Жилого здания площадью 211.50 кв.м. адрес: Московская область, р-н. Павлово-Посадский, д. Алферово, д. 1 Г, к/н 50:17:0000000:8164; 1/2 доли здания (нежилое) площадью 36.80 кв.м., адрес: Московская область, р-н. Павлово-Посадский, д. Алферово, д. 1 Г, к/н 50:17:0000000:8165, собств.: Касаткина Ирина Анатольевна, взыск.: физические лица, П. 153-САБ, цена: 5390543,60 руб.

45. Земельный участок, пл. 655 кв.м., адрес: Московская область, г. Химки, кв-л Клязьма, ОТ «Дружба», участок №42, к/н 50:10:0020802:65, собств. Сеньков Николай Алексеевич, взыск.: Демидов Алексей Леонидович, П.284-САБ, цена: 4 125 900,00 руб.



Арест. недвиж. имущ-во. Первые. торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

46. 1/2 доли квартиры, расположенная по адресу: Московская область, г.Химки, ул.Совхозная, д. 16, корп.2, кв.240, к/н: 50:10:0010403:7291, собств.: Мардарь Октавиан Михайлович, взыск.: Тукан Мария Петровна, П. 292-САБ, цена: 2 986 000,00 руб.

47. Земельный участок, 1/2 доли в праве общей совместной собственности, расположенный по адресу: Московская область, р-н Домодедовский, мкр. Востряково, владение СНТ «Лесная поляна», уч. 71, с кадастровым номер 50:28:0060203:112, собств.: Колесниченко Борис Викторович, взыск.: Поморцева Елена Геннадьевна, П. 353-САБ, цена: 2 902 000,00 руб.

48. Помещение № 418, расположенное по адресу: Московской области, г. Красногорск, д. Сабурово, ул. Парковая, д.11, общей площадью 3,2 кв.м., к/н: 50:11:0020214:2739,собств.:Чопов Павел Андреевич, взыск.:Чопова Мария Михайловна, П.366-САБ, цена: 181 052,00 руб.

49. Нежилое помещение 3,5 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 13, к/н 50:11:0020501:2374, собств.: Гасанова Евгения Александровна, взыск.: АО «Банк Русский стандарт», П. 472-САБ, цена: 267 000,00 руб.

50. Нежилое помещение 18,50 кв.м., Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, стр. 98-а, ПГСК «Вираж», гаражный бокс № 853, собств.: Силаев Анатолий Лаврентьевич, взыск.: Ибрагиев Лем Шедитов, П. 475-САБ, цена: 1 379 500,00 руб.

51. Земельный участок 1000 кв.м., к/н 50:25:0070441:186, расположенный по адресу МО Шатурский р-н АОЗТ «Мир», собств.: Падимова Олеся Владимировна, взыск.: Соловьева Татьяна Анатольевна, П.490-САБ, цена: 491 000,00 руб.

52. Помещение, площадь 18,4 кв.м, расположенное по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Репина, д. 10, бокс 348, ГСК-10, к/н 50:10:0010202:485, Горбань Сергей Викторович, взыск.: АО Газпромбанк, П.509-САБ., цена: 1 021 000,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –18.08.2025



Дата окончания приема заявок –18.09.2025



Дата, время проведения торгов – 19.09.2025 15:00:00 по моск. вр.



Место приема заявок: позиции 50-52 ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru



Место приема заявок позиции 44-49 ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/