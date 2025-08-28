ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 10 сентября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 28.08.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 08.09.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 10.09.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 42,2 кв.м., к/н: 50:28:0010573:305, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Центральный, Каширское шоссе, д. 40, кв. 65. П.542-ТАИ от 14.08.25. Собств: Светличная Г.С. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 562 400,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 800 +/-20 кв.м., к/н: 50:18:0050115:2665, адрес: МО, г. Можайск, дер. Никитино. П.543-ТАИ от 14.08.25. Собств: Александров М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 137 600,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 800 +/- 20 кв.м., к/н: 50:36:0020216:11, адрес: МО, г.о. Коломна, дер. Якшино, тер. кад. кв-ла 50:36:0020216, уч. 4. П.546-ТАИ от 14.08.25. Собств: Серафимова А.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 231 300,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 31 кв.м., к/н: 50:47:0022503:2192, адрес: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д. 22, кв. 2. П.547-ТАИ от 14.08.25. Собств: Тормозов И.В. Взыск: АО Тбанк. Цена: 2 410 336,80 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 49,4 кв.м., к/н: 50:10:0010103:8593, адрес: МО, г. Химки, пр-кт Мельникова, д. 10, кв. 72. П.551-ТАИ от 14.08.25. Собств: Китаев А.П. Взыск: АО «Альфа-Банк». Цена: 6 475 202,40 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 63,8 кв.м., к/н: 50:14:0030503:6118, адрес: МО, Щелковский р-н, г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Алексея Короткова, д. 3, кв. 98. П.477-ТАИ от 21.07.25. Собств: Лерш Е.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 733 930,00 р.



7. Кв-ра, общ.пл. 50,4 кв.м., к/н: 50:46:0000000:25775, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Жулябина, д. 20, кв. 127. П.545-ТАИ от 14.08.25. Собств: Согласнова (Ермолова) Д.О. Взыск: Дивин И.Ю. Цена: 4 500 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч, общ.пл. 701 +/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:664, адрес: МО, Можайский р-н. П.466-ТАИ от 15.07.25. Собств: Омарова З.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 275 400,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 702 +/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:621, адрес: МО, Можайский р-н. П.474-ТАИ от 15.07.25. Собств: Магомедова Д. Б. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 273 105,00 р.



3. Зем. уч., общ.пл. 882 +/-10 кв.м., к/н: 50:18:0050116:651. Адрес: МО, Можайский р-н. П.500-ТАИ от 28.07.25. Собств: Кучарбаев Р.Г. ПАО Сбербанк. Цена: 299 880,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 59,9 кв.м., к/н: 50:09:0050713:3655. Адрес: МО, г.о. Химки, д. Брехово, мкр. Школьный, корп. 7, кв. 86. П.494-ТАИ от 28.07.25. Собств: Матвеев А.В., Матвеева Э.В. Взыск: АО Райффайзенбанк. Цена: 4 823 920,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 46,4 кв.м., к/н: 50:14:0000000:49056. Адрес: МО, Щелковский р-н, г. Щелково-3, ул. Стефановского, д. 6, кв. 58. П.495-ТАИ от 28.07.25. Собств: Тихих В.В. Взыск: ПАО АКБ «Абсолют Банк». Цена: 3 882 800,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 37,2 кв.м., к/н: 50:14:0030503:9181, адрес: МО, Лосино-Петровский го, рп. Свердловский, ул. Заречная, д. 16, кв. 163. П.462-ТАИ от 15.07.25. Собств: Зяйнетдинов Р.И. Взыск: ООО «ИФК «Управление активами». Цена: 2 692 800,00 р.



7. Кв-ра, общ.пл. 38,2 кв.м., к/н: 50:14:0050303:3177, адрес: МО, г. Щелково, ш. Фряновское, д. 64, корп. 1, кв. 24.П.465-ТАИ от 15.07.25. Собств: Скоробогатов А. Ю. Взыск: ПАО «ТрансКапиталБанк». Цена: 3 113 720,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 28.08.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 08.09.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 10.09.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 846 +/-20 кв.м., к/н: 50:06:0110602:1732, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п Серединское, у д. Дор, юго-запад. часть кад. кв-ла. П.511-ТАИ от 05.08.25. Собств: Пархачев А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 184 800,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 1000 кв.м., к/н: 50:36:0020130:94, адрес: МО, Озерский р-н, вблизи д. Липитино (в 450 м. к востоку). П.549-ТАИ от 14.08.25. Собств: Чесалкина М.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 391 500,00 р.



3. Зем. участок, общ.пл. 500 +/-16 кв.м., к/н: 50:23:0050565:3137. Адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, запад. часть кад. кв-ла. П.506-ТАИ от 28.07.25. Собств: Пятаков Я.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 272 000,00 р.



Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 41964 +/-122 кв.м., к/н: 50:06:0110602:1763, адрес: МО, Шаховской р-н, с/пос. Серединское, у д. Дор. П.461-ТАИ от 08.07.25. Собств: Магамадов Х.М. Взыск: Берберян Р.Б. Цена: 1 700 000,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.