ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 3 сентября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 20.08.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 01.09.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 03.09.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 59,8 кв.м., к/н: 50:50:0000000:38553, адрес: МО, г. Железнодорожный, ул. Струве, д. 9, корп. 1, кв. 216. П.523-ТАИ от 08.08.25. Собств: Мещерякова Л.В., Фадеев И.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 7 295 200,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 2500 +/-18 кв.м., к/н: 50:07:0030104:248, адрес: МО, Волоколамский р-н, сп. Кашинское, д. Кашино, поз. 13. П.528-ТАИ от 08.08.25. Собств: Панов О.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 551 200,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 21,1 кв.м., к/н: 50:04:0250415:643, адрес: МО, р-н Дмитровский, п. Автополигон, д. 8, кв. 36. П.532-ТАИ от 08.08.25. Собств: Фомичева В.Ю. Взыск: АО Тбанк. Цена: 1 910 686,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 35 кв.м., к/н: 50:11:0010104:4524, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 23 корп. 2, кв. 28. П.531-ТАИ от 08.08.25. Собств: Комяженкова Л.А. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 5 911 200,00 р.



5. Зем.уч., общ.пл. 1017 +/- 22 кв.м., к/н: 50:05:0010104:325, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, Шабурновский с.о., в р-не д. Фалисово. П.536-ТАИ от 08.08.25. Собств: Асхабалиев А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 191 700,00 р.



6. Зем.уч., общ.пл. 637 +/- 9 кв.м., к/н: 50:33:0020111:606, адрес: МО, г. Ступино, с. Татариново. П.522-ТАИ от 08.08.25. Собств: Шокуров Д.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 115 200,00 р.



7. Зем.уч., общ.пл. 768 +/- 19 кв.м., к/н: 50:33:0010289:242, адрес: МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское. П.533-ТАИ от 08.08.25. Собств: Эльдиева Д.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 430 200,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 63,6 кв.м., к/н: 50:57:0110914:1088, адрес: МО, г. Коломна, пр-зд 2-ой Юбилейный, д. 4, кв. 93. П.488-ТАИ от 21.07.25. Собств: Шелепин С.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 444 880,00 р.



2. Жил. дом, общ.пл. 93,8 кв.м., к/н: 50:05:0020319:294; Зем.уч., общ.пл. 1581 кв.м., к/н: 50:05:0020319:46. Адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, сп. Шеметовское, д. Еремино, д. 203. П.485-ТАИ от 21.07.25. Собств: Линевская В.В. Взыск: ПАО КБ «УБРИР». Цена: 5 753 650,00 р.





Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 20.08.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 01.09.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 03.09.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 57,8 кв.м., к/н: 50:22:0000000:69811, адрес: МО, р-н Люберецкий, рп. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 2, кв. 121. П.480-ТАИ от 21.07.25. Собств: Одинаев М.А. Взыск: ООО «ПКО «Национальная Фабрика Ипотеки». Цена: 6 243 080,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 692 +/-18 кв.м., к/н: 50:23:0020328:92; Садовый дом, общ.пл. 89,2 кв.м., к/н: 50:23:0020328:127. Адрес: МО, р-н Раменский, с/п Новохаритоновское, снт «Сувенир», уч. 37. П.447-ТАИ от 08.07.25. Собств: Согласнов С.П. Взыск: Дивин И.Ю. Цена: 2 975 000,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 822 +/- 20 кв.м., к/н: 50:23:0010365:786, адрес: МО, Раменский гор. Округ. П.464-ТАИ от 15.07.25. Собств: Тваури Н.Г. Взыск: ПАО ВТБ Банк. Цена: 945 200,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.