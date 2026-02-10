Опасность для туристов: сейсмологи рассказали, может ли землетрясение в Анапе повториться летом

Опасности для туристов Краснодарского края летом не будет, несмотря на землетрясение на побережье 10 февраля. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил научный сотрудник института тектоники и геофизики ДВО РАН Константин Рябинкин.

Ночью во вторник, 10 февраля, землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 км от станицы Анапской, сообщил ЕССЦ. Очаг располагался на глубине около 10 километров.

«Краснодар находится в сейсмической опасности чуть выше среднего, очаги землетрясений там исходят от горных хребтов и от серьезных разломов в Черном море. Повторений сильных толчков в ближайшее время ждать не стоит, если что-то будет, то это афтершоки, которые идут на спад», — пояснил Рябинкин.

Вместе с тем он отметил, что подобная сейсмоактивность не должна отразится на туристической привлекательности региона.

«Предсказать, что будет летом не представляется возможным. Да и брать в расчет не стоит. На Камчатке, к примеру, трясет гораздо сильнее и чаще, но люди приезжают полюбоваться природой», — добавил сейсмолог.

