Перелет на Кубу подорожает в пять раз — рейсы под угрозой с 10 февраля: что делать тем, кто хотел лететь?

Цены для туристической поездки на Кубу могут вырасти в пять раз. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Ранее в СМИ сообщали, что Куба рискует остаться без авиасообщения из-за истощения запасов топлива для самолетов. Правительство страны предупредило международные авиакомпании, что с 10 февраля по 11 марта они не смогут заправлять свои самолеты в кубинских аэропортах. Как отметила экономист Литвиненко, вероятная приостановка поставок топлива для самолетов из Венесуэлы на Кубу может спровоцировать многократный рост цен на перелеты. В частности, это связано с высоким туристическим спросом, подчеркнула эксперт.

«Минимальная планка роста цен составит 50%, но нужно быть готовым, что стоимость увеличится от двух до пяти раз», — прогнозирует Литвиненко.

В свою очередь эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что полеты на Кубу регламентируются Росавиацией. Если ситуация усугубится, то в первую очередь это коснется туроператоров.

«Большинство туристов, которые уже оформили свои пакеты предложений, будут задавать вопросы своим турагентам, лететь им или не лететь, могут быть даже аннуляции. Турагентства будут их успокаивать, но в любом случае окончательный ответ должен быть за Росавиацией», — пояснил эксперт.

Фото: [ istockphoto.com/inewsistock ]

Кроме того, если на сайте Минэкономразвития появится информация о целесообразности поездки на Кубу, то это также ударит по туризму страны, отметил специалист. Как подчеркнул эксперт, в данном случае туристы будут иметь полное право на возврат денежных средств.

«Если говорить про сегментарный туризм, то здесь свои проблемы: к примеру, турист самостоятельно купил билеты, а авиакомпания не может совершить рейс, то в данном случае он обратится в туристическую компанию с просьбой отменить бронирование. Однако туроператоры удержат денежные средства в любом случае, потому что это не их проблема, а авиакомпании», — предупредил специалист.

В качестве альтернативы гражданам могут предложить дождаться нормализации ситуации или выбрать иное направления для отдыха, заключил Мельник.

