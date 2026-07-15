Опасный квест на миллион: как обычная игра в телефоне может посадить ребенка на 20 лет
ПС: мошенники вербуют детей через мессенджеры, соцсети и видеоигры
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Полина Крачун]
В России фиксируется резкий рост активности интернет-вербовщиков, которые вовлекают несовершеннолетних в диверсии, мошенничество и наркобизнес. Злоумышленники используют игровые чаты, соцсети и анонимные мессенджеры, умело играя на доверии, финансовых трудностях и страхах подростков.
Почему в зоне риска именно подростки
Школьники отлично ориентируются в цифровом пространстве, но из-за отсутствия жизненного опыта не могут критически оценить риски. Кураторы выбирают жертв по следующим критериям:
- Открытость в Сети: дети часто публикуют личные данные, геолокацию, рассказывают о проблемах.
- Потребность в признании: желание казаться взрослыми, самостоятельными и успешными.
- Финансовая уязвимость: поиск легкого заработка на карманные расходы.
Важно понимать: переход от дружеской беседы к совершению преступления происходит постепенно. Ребенок может неделями общаться с виртуальным другом, даже не подозревая, что его обрабатывает профессиональный манипулятор.
Схема вовлечения: от мемов до шантажа
Вербовка почти никогда не начинается с прямых призывов нарушить закон. Преступники действуют по выверенному алгоритму: сначала идет обычное общение на общие темы (игры, музыка, мемы). Затем следует просьба о безобидной услуге — например, сделать фото здания или забрать пакет. После этого поступает предложение легких денег за простой квест вроде поджога или перевода средств. А при попытке отказаться кураторы мгновенно переходят к угрозам и шантажу.
Основные ловушки:
- Быстрый заработок: за поджог релейного шкафа или транспорта обещают от десятков тысяч до миллиона рублей.
- Игровой формат: преступление преподносят как безобидный квест или розыгрыш.
- Финансовый капкан: ребенка просят сделать донат на игровой предмет, а потом заявляют, что деньги ушли террористам, и угрожают тюрьмой, требуя отработать ошибку.
- Секстинг-шантаж: выманивание интимных фото под видом ровесника с последующим шантажом.
Суровая реальность: уголовная ответственность с 14 лет
Многие подростки уверены, что статус несовершеннолетнего защитит их от тюрьмы. Однако за особо тяжкие преступления уголовная ответственность в РФ наступает уже с 14 лет:
- Диверсия (поджог объектов транспорта, связи или жизнеобеспечения) — лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
- Содействие диверсионной деятельности (поиск исполнителей, покупка бензина, сбор информации) — от 8 до 15 лет колонии.
- Террористический акт — суровые сроки вплоть до пожизненного заключения.
- Умышленное уничтожение имущества через поджог — до 5 лет лишения свободы.
Формулировка «я не знал, зачем меня попросили это сделать» не освобождает подростка от уголовной ответственности.
Чек-лист для родителей: как распознать беду
Тревожные маркеры в поведении ребенка:
- Резкое появление скрытности, блокировка экрана телефона при вашем появлении, удаление чатов.
- Необъяснимые дорогие покупки, появление крупных сумм денег.
- Странные поездки, уходы из дома в необычное время.
- Интерес к темам поджогов, изготовлению зажигательных смесей, изучению инфраструктурных объектов.
- Появление новых взрослых друзей в онлайн-пространстве, о которых ребенок отказывается говорить.
Что делать родителям: инструкция по безопасности
Профилактика рисков:
- Настройки приватности: помогите ребенку закрыть профили в соцсетях, скройте номер телефона и запретите в мессенджерах звонки от незнакомых номеров.
- Разрушение мифа о легких деньгах: объясните, что никто не станет платить огромные суммы за простые действия в интернете. Если предлагают много денег за сомнительное задание — это гарантированное преступление.
- Контроль без тоталитаризма: тотальная слежка разрушит доверие. Постройте диалог так, чтобы ребенок знал: в случае опасности он может прийти к вам без страха наказания.
Действия при попытке вербовки:
- Сохраняйте спокойствие: не кричите, не отбирайте гаджет силой и не обвиняйте ребенка.
- Соберите информацию: аккуратно выясните, что именно от него требовали и успел ли он что-то сделать.
- Зафиксируйте доказательства: сделайте скриншоты переписки, сохраните ссылки на аккаунты вербовщиков, номера телефонов и голосовые сообщения. Не удаляйте чат.
- Обратитесь в полицию: немедленно сообщите о ситуации в правоохранительные органы.