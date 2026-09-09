«Жопята» и кораллы: грибные аномалии этого сезона обсуждают в соцсетях Балашихи

В самый разгар грибного сезона соцсети Балашихи заполонили не только фото щедрых урожаев белых, но и снимки, от которых улыбка появляется раньше, чем осознание находки. Очередной курьез: местные жители обнаружили в лесу экземпляр, ножка которого до неприличия напоминает человеческие ягодицы. Снимок мгновенно облетел паблики, сообщает REGIONS со ссылкой на канал «Балашиха Новости 24/7» и комментарий биолога.

Фотография странного гриба спровоцировала бурное обсуждение. Одни комментаторы с юмором предлагали «дать пять» лесному обитателю и интересовались, где у него находится спина, другие же серьезно размышляли о капризах мицелия.

«И присесть отдохнуть некуда — все занято», — пошутил один из подписчиков.

Эксперты напоминают: природа любит экспериментировать с формами плодовых тел из-за случайных повреждений стебля на раннем этапе роста или из-за специфики освещения. Подобные случаи фиксируют по всей стране. В начале сентября под Новосибирском грибники нашли белый гриб, чьи очертания тоже вызвали смех в сообществе «Грибы и грибные места НСО». И, главное, находка оказалась вполне съедобной.

В комментариях к балашихинскому посту пользователи вспоминали свои трофеи: кому-то попадался масленок, свернутый в тугую спираль, а кто-то нашел подберезовик с силуэтом задумчивого старичка.

Но лес удивляет не только антропоморфными формами. В Пушкино местные жители запечатлели редчайший ежовик коралловидный. Белоснежное чудо, похожее на морской коралл или облако сахарной ваты, выглядело настоящим инопланетным гостем среди привычных опят и сыроежек. Этот вид растет не на земле, а на старой древесине, и встретить его — большая удача. В Красноярске же в паблике Академгородка появились фото грибов с пупырчатыми шляпками, которые народ окрестил «шишками-переростками».

Многих волнует главный вопрос: можно ли класть в корзину такие экспонаты? Биологи успокаивают. Натуралист Екатерина Авсеева в беседе с REGIONS пояснила, что причудливая внешность никак не сказывается на вкусе и пищевой ценности. Если «курьезный» экземпляр — это известный съедобный вид (тот же белый гриб или подосиновик), то после стандартной термообработки он абсолютно безопасен. Золотое правило тихой охоты остается прежним: без стопроцентной уверенности в виде гриба лучше оставить его на месте — пусть радует прохожих, а не создает проблемы с желудком.