Оплата ЖКХ через «Госуслуги» станет обязательной для миллионов: что изменится для собственников жилья

Министерство цифрового развития сообщило о грядущих изменениях в системе доставки платежных документов за жилищно-коммунальные услуги. Законопроект, который уже направлен в правительство, предполагает, что квитанции по умолчанию станут приходить россиянам в электронном виде — в личные кабинеты на портале «Госуслуги Дом», пишет REGIONS .

В Минцифры уточнили, что традиционная бумажная доставка сохранится для пенсионеров, льготных категорий граждан, а также для тех, кто не зарегистрирован на портале. При этом услуга останется бесплатной для населения.

Оплачивать коммунальные счета можно через приложение «Госуслуги Дом». Сервис доступен не только владельцам квартир, но и собственникам частных домов, арендаторам и родственникам хозяев. В обновленной версии приложения появилась функция гостевого доступа: собственник может предоставить доверенному лицу возможность передавать показания счетчиков, вносить платежи, направлять обращения в управляющую компанию или Госжилинспекцию, заказывать поверку приборов учета и следить за отчетами о капремонте. Гостевой доступ не позволяет голосовать на общих собраниях, участвовать в домовых чатах или оформлять страховку. Собственник вправе отозвать разрешение в любой момент.

Еще одно нововведение касается владельцев частных домов, включая объекты блокированной застройки. В стране насчитывается более 17 млн таких строений. Теперь их хозяева могут пользоваться всеми возможностями приложения: передавать данные счетчиков, оплачивать счета и взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями.