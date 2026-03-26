Девочка опоздала на урок и чудом выжила: подробности челябинской трагедии с арбалетом

Девятиклассник ворвался в кабинет во время урока, распылил перцовый баллончик и выстрелил, после чего выпрыгнул из окна. Очевидцы описывают нападавшего как замкнутого подростка, не имевшего друзей. Одноклассница нападавшего рассказала, что в поведении юноши ранее не замечали агрессии. По ее словам, в школе он вел себя тихо, ни с кем не вступал в конфликты, но и друзей в классе у него не было. Девочка оказалась на улице в момент инцидента, так как опоздала на урок геометрии.

Как пишет 74.ru, в одной из школ Ленинского района Челябинска произошло ЧП с участием девятиклассника. По словам родителей учеников, подросток ворвался в класс во время урока, применил перцовый баллончик в сторону учителя и девочки, а затем произвел выстрел. После этого он выбежал в коридор, где распылил содержимое баллончика еще на двух педагогов, и выпрыгнул из окна.

В результате происшествия госпитализированы двое: пострадавшая девочка и сам девятиклассник. Остальные ученики в настоящее время находятся в классе, с ними работают психологи. Обстоятельства случившегося выясняются.