Ореховозуевцы начали «задабривать» символ 2026 года, скупая лошадей-палок и амуницию

В преддверии 2026 года, символом которого станет Красная Огненная Лошадь, жители Орехово-Зуево нашли необычный способ «подружиться» с новым покровителем. В городе набирает популярность хоббихорсинг — увлечение, имитирующее верховую езду на игрушечных лошадях. Спрос на специальный инвентарь для этого занятия резко вырос на маркетплейсах, сообщил портал REGIONS.

Покупатели активно заказывают как самих лошадей-палок всех размеров, так и аксессуары к ним: седла, уздечки и прочую игрушечную амуницию. Причем наибольшей популярностью пользуются недорогие товары именно красного цвета.

Многие видят в таком подарке не просто забаву, а особый ритуал для привлечения удачи.

«Надо задобрить Красную Лошадь, чтобы год был счастливым. Поэтому приобрел своему ребенку в подарок палку с головой этого лошади. Может и сам разок проскачу на ней вокруг елки, верю в приметы», — поделился житель города Андрей Филатов.

Астролог Лана Ларо подтверждает, что такой подход имеет под собой символический смысл.

«Огненная энергия сочетается с энергией лошади, символизирующей скорость и стремление вперед. Сами занятия хоббихорсингом создают позитивную атмосферу, а Красная Лошадь любит движение и оптимизм», — пояснила эксперт.

По ее словам, чтобы год был успешным, важно не только обзавестись символом Лошади, но и использовать красный цвет в интерьере и одежде, а также окружать себя позитивом. Таким образом, детское увлечение в Орехово-Зуеве превратилось для многих семей в веселую новогоднюю традицию и способ заручиться поддержкой будущего символа года.

