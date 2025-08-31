Егор Крид на концерте 12+ страстно поцеловал участницу шоу на глазах 60 тыс зрителей

В ходе выступления в «Лужниках» российский певец Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин) поцеловал участницу своего шоу прямо на сцене. Видеозапись этого момента была опубликована в социальных сетях Телеграм-каналом «Алена, Блин!» и привлекла внимание репортера Алены Жигаловой.

По словам ведущей шоу «Алена, Блин!», «исполнитель, по-видимому, не учел, что мероприятие имеет возрастную маркировку 12+». И, соответственно, должен был вести себя перед многотысячной аудиторией намного скромнее.

При этом отмечается, что зал восторженно отреагировал на эротичные движения Егора.

Известно, что выступление Крида, проходивший на московском стадионе «Лужники», посетило более 60 тыс зрителей.

