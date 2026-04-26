Захарова пророчит» Каллас победу на чемпионате по поросячьему визгу

Захарова: Каллас могла бы победить на чемпионате по поросячьему визгу
Фото: [mediabankmo.ru/Татьяна Рунова]
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с резкой оценкой высказываний верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.
Как сообщает KP.RU, дипломат предположила, что с подобными «свинскими заявлениями» европейский политик могла бы легко занять первое место на чемпионате по подражанию поросячьему визгу, который проходил в Эстонии.
«Думаю, в Эстонии могли поставить запись с заявлениями Каллас, и она бы победила. Потому что они по-настоящему свинские», — подчеркнула Захарова.
Напомним, что 26 апреля в эстонском городе Тарту состоялся первый чемпионат по имитации визга свиней. Участники состязания демонстрировали свое мастерство в максимально правдоподобном воспроизведении звуков, издаваемых этими животными.
