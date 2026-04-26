Захарова пророчит» Каллас победу на чемпионате по поросячьему визгу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с резкой оценкой высказываний верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Как сообщает KP.RU, дипломат предположила, что с подобными «свинскими заявлениями» европейский политик могла бы легко занять первое место на чемпионате по подражанию поросячьему визгу, который проходил в Эстонии.

«Думаю, в Эстонии могли поставить запись с заявлениями Каллас, и она бы победила. Потому что они по-настоящему свинские», — подчеркнула Захарова.

Напомним, что 26 апреля в эстонском городе Тарту состоялся первый чемпионат по имитации визга свиней. Участники состязания демонстрировали свое мастерство в максимально правдоподобном воспроизведении звуков, издаваемых этими животными.

