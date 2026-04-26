Роспотребнадзор предупредил дачников о скрытой угрозе на грядках

Дачный сезон только разгорается, но радость от первых грядок может обернуться больничной койкой, пишут «Тульские известия» . Управление Роспотребнадзора по Тульской области выпустило предупреждение: обычная земля, которую огородники перебирают голыми руками, таит в себе опасности, о которых многие предпочитают не вспоминать. Речь идет не просто о грязи под ногтями, а о смертельных инфекциях.

Весна на даче — это святое. Перекопка, рыхление, первые посадки. Но вместе с приятной усталостью в мышцах можно получить букет заболеваний, о которых городской житель обычно слышит только в кабинете врача. Роспотребнадзор по Тульской области решил напомнить: почва — это не просто перегной и черви. Это среда обитания патогенных микроорганизмов, которые ждут своего часа.

В списке основных угроз — возбудитель столбняка. Эта инфекция поражает нервную систему, вызывает судороги и без своевременного лечения приводит к летальному исходу. Споры столбнячной палочки живут в грунте годами и не боятся ни мороза, ни засухи. Достаточно малейшей царапины на пальце, чтобы они попали в организм. Второй в списке — ботулизм. Его возбудитель тоже частый гость в почве. И третье, от чего предостерегают специалисты, — яйца гельминтов и личинки паразитов. Их не видно глазом, но они прекрасно чувствуют себя в свежевскопанной земле.

Что делать? Уйти в город и забетонировать участок — не выход. Специалисты предлагают три простых, но железных правила. Первое: перчатки. Не тряпичные, в которых пальцы все равно промокают, а плотные, резиновые или силиконовые. Они станут барьером между кожей и тем, что живет в грунте. Второе: при любом порезе или ссадине нельзя откладывать обработку на потом. Рану нужно немедленно промыть водой с мылом, а потом обильно полить антисептиком. Никакого «само заживет». Третье: прежде чем сесть за стол на свежем воздухе, руки нужно вымыть не символически, а тщательно. С мылом. Долго.

Отдельный и важный пункт — прививка от столбняка. Многие помнят, что ее делали в детстве, но вакцинация действует ограниченное время. Взрослым необходимо ревакцинироваться каждые десять лет. Если дачник не уверен, когда у него был последний укол, — это повод заглянуть в прививочный сертификат или сходить к терапевту.

Весна — это еще и время пробуждения грызунов и насекомых. Если на участке появились мыши, крысы или полчища муравьев, а тем более если замечены следы их жизнедеятельности в сарае или в теплице, пора звать профессионалов. Дератизация и дезинсекция силами специалистов — это не лишние траты, а защита от лептоспироза и других болезней, которые переносят грызуны.

И последний совет, который кажется очевидным, но нарушается постоянно. Если после вылазки на дачу поднялась температура, закружилась голова, появилась слабость или боли в мышцах — не надо лечиться чаем с малиной. Идти к врачу. Чем быстрее медики поймут причину, тем больше шансов на легкое и быстрое выздоровление. Весенняя страда — это благородно, но здоровье все же дороже отличного урожая.

