ОСАГО дорожает, но ремонт еще накладнее: эксперт высказался о новой методике ЦБ

С 11 июля Банк России изменил правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Теперь страховщики не смогут использовать слишком дешевые аналоги запчастей и занижать цены на расходные материалы. Выплаты вырастут примерно на 10%, но этого недостаточно. Генеральный директор страхового агрегатора Polis.online Андрей Креер в комментарии RuNews24.ru объяснил, почему тарифы и лимиты по ОСАГО давно устарели, а сама система продолжает жить в бумажном веке.

Изменения в методике расчета ОСАГО, вступившие в силу с 11 июля, призваны приблизить страховые выплаты к реальной стоимости ремонта. В справочниках больше не будут учитывать запчасти, которые дешевле оригинала более чем на 70%. Расходные материалы — краску, лак и другие — теперь считают по фактическим ценам, без виртуальных скидок. Также в расчет включают стоимость одноразовых элементов: клипс, уплотнителей, наклеек, которые раньше прятали в общий лимит.

По оценке Андрея Креера, средняя выплата вырастет примерно на 10%. Он пояснил, что для автовладельца это означает меньше экономии на качестве: страховые компании будут считать нормальные запчасти и расходники по реальным ценам, а не подбирать сверхдешевые аналоги. Клиент меньше рискует получить ремонт «из того, что было», а стоимость ущерба оценивается честнее.

Однако у нововведений есть и обратная сторона. Расходы страховщиков по ОСАГО растут из года в год, средние выплаты прибавляют двузначные цифры, а сборы по полисам увеличиваются гораздо медленнее. Повысить цену всем сразу рынок не может — тарифы жестко регулируются. Креер отметил, что текущие изменения касаются только внутренней методики расчета запчастей и материалов. Лимиты по ОСАГО, например по здоровью, и базовые тарифы давно требуют пересмотра. Иначе часть ущерба по-прежнему придется выбивать через суды.

К этому добавляется еще одна скрытая проблема. По словам эксперта, внутри страховых компаний по ОСАГО до сих пор много ручного труда. Есть удаленное урегулирование, но оригиналы документов по-прежнему нужно везти в офис, согласования растянуты, часть процесса живет в бумаге. Креер подчеркнул, что ОСАГО как система сегодня массивная и сложная. Ей нужна модернизация сразу в двух направлениях: упрощение процессов и обновление тарифов, чтобы цена полиса стала честной, понятной и управляемой.

На фоне роста стоимости ОСАГО важно не просто смириться с подорожанием, а искать выгодные и понятные решения: сравнивать предложения, смотреть на сервис, цифровой уровень урегулирования и поддержку клиента. Именно для этого существуют сервисы-агрегаторы — чтобы помочь водителю выбрать не просто дешевый, а осмысленный и выгодный полис, который работает в новых условиях рынка.