Ошибка амбициозных родителей: почему нельзя отдавать ребенка в секции против его воли
Начало учебного года часто сопровождается записью детей в многочисленные секции и кружки. Подмосковный психолог рассказала, сколько дополнительных занятий способен выдержать младшеклассник без вреда для здоровья, как правильно выбрать направление с учетом темперамента ребенка и что делать при первых признаках перегрузки. Об этом сообщает интернет-издание REGIONS.
Рекомендации эксперта по выбору и регулированию нагрузки
Психолог подробнее разбирает подход к организации внешкольного времени детей:
- Оптимальная нагрузка. Для учащихся младших классов норма составляет не более 2–3 занятий в неделю помимо уроков и домашних заданий. Важно чередовать типы активности (физическая, интеллектуальная, творческая) и сохранять минимум один полный выходной день без дополнительных секций.
- Принципы выбора кружка. Занятия должны соответствовать темпераменту и интересам самого ребенка, а не нереализованным мечтам родителей или модам. Активным детям подходит спорт, усидчивым — рисование или шахматы, общительным — театральные студии. Перед окончательным выбором рекомендуется посетить пробное занятие.
- Правильное вовлечение. Не следует принуждать ребенка ходить на секцию через силу. Лучше предложить компромиссный пробный период, объяснить практическую пользу занятий и регулярно хвалить даже за небольшие успехи.
- Признаки и устранение переутомления. Нарушение сна, ухудшение аппетита, капризы и утомляемость свидетельствуют о перегрузке. В таком случае необходимо сократить количество секций, отдав приоритет свободному времени, играм и отдыху.