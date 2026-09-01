Ошибка амбициозных родителей: почему нельзя отдавать ребенка в секции против его воли

Начало учебного года часто сопровождается записью детей в многочисленные секции и кружки. Подмосковный психолог рассказала, сколько дополнительных занятий способен выдержать младшеклассник без вреда для здоровья, как правильно выбрать направление с учетом темперамента ребенка и что делать при первых признаках перегрузки. Об этом сообщает интернет-издание REGIONS.