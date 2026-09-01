Счет идет на минуты: ветеринар назвала первые и самые опасные симптомы укуса гадюки
Встреча с единственной ядовитой змеей Подмосковья — гадюкой — на даче или в лесу может стать смертельно опасной для домашнего питомца. Ветеринарный врач подробно рассказала о первых признаках интоксикации ядом, правилах оказания экстренной помощи, а также о распространенных ошибках владельцев, которые могут стоить животному жизни. Об этом пишет интернет-издание REGIONS.
Симптомы укуса, первая помощь и опасные ошибки
Подробное руководство по спасению кошек и собак при укусе гадюки от ветеринара Ларисы Супниковой:
- Симптомы укуса. Две точечные ранки от клыков, стремительно нарастающий отек, покраснение или синюшность тканей. Через 15–30 минут развиваются признаки общей интоксикации: апатия, одышка, рвота, обильное слюнотечение, нарушение координации и изменение пульса.
- Что нужно сделать сразу. Обездвижить питомца и нести его на руках (сокращение мышц ускоряет отток лимфы с ядом), обеспечить обильное питье, приложить холод к месту укуса и сделать укол антигистаминного препарата. Главная задача — как можно быстрее доставить животное в ветеринарную клинику.
- Категорические запреты. Запрещено накладывать жгут (яд распространяется по лимфе, а жгут вызовет некроз), разрезать или прижигать рану, обрабатывать ее спиртом, а также давать животному алкоголь.
- Безобидные змеи. Укус ужа или медянки не ядовит, но рану следует обработать антисептиком. Если вид змеи неизвестен, следует действовать по протоколу укуса ядовитой особи.