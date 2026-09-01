Счет идет на минуты: ветеринар назвала первые и самые опасные симптомы укуса гадюки

Встреча с единственной ядовитой змеей Подмосковья — гадюкой — на даче или в лесу может стать смертельно опасной для домашнего питомца. Ветеринарный врач подробно рассказала о первых признаках интоксикации ядом, правилах оказания экстренной помощи, а также о распространенных ошибках владельцев, которые могут стоить животному жизни. Об этом пишет интернет-издание REGIONS.