«Особая боль и ответственность»: в Карелии год восстанавливали икону, которую нашли в подвале изрубленной топором

В Карелии завершилась реставрация иконы святителя Николая Чудотворца XX века, которая была найдена в подвале церкви в сильно поврежденном состоянии. Об этом сообщил информационный отдел Петрозаводской и Карельской епархии.

Образ был расколот на части, а святой лик стесан топором. Мастера из Кондопоги потратили на восстановление почти год, и 14 июня, в день празднования памяти Всех святых, в земле Русской просиявших, икона вернулась в Крестовоздвиженский собор Петрозаводска.

Реставратор Александр, работавший над восстановлением, рассказал, что это была особая боль и ответственность. По его словам, доска была расколота, лик стесан. Мастера склеили щит и восполнили утраты, но самым сложным было восстановление лика — требовалось не просто техническое мастерство, а дерзновение, чтобы воссоздать образ, глядящий на нас сквозь века и страдания.