Образование в сфере АПК: колледжи Московской области открывают двери для абитуриентов

Выпускникам школ, которые ищут перспективное направление для профессионального развития, стоит присмотреться к аграрным специальностям: колледжи и училища региона готовы принять новых абитуриентов. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сфера агропромышленного комплекса сегодня остро нуждается в квалифицированных кадрах — и система среднего профессионального образования в Подмосковье дает возможность освоить востребованные профессии. В местных ССУЗах готовят специалистов по широкому спектру направлений: от ветеринарии и зоотехнии до работы с сельхозтехникой. Абитуриенты могут выучиться на мастера сельскохозяйственного производства, освоить технологии производства и переработки сельхозпродукции, научиться ремонтировать и эксплуатировать оборудование, а также получить квалификацию лаборанта, отвечающего за контроль качества сырья, готовой продукции и производственных отходов.

Чтобы проще было сориентироваться в многообразии учебных заведений и программ, создан специальный портал «Я в агро». В его каталоге собрана вся необходимая информация: можно изучить список аграрных колледжей и училищ, узнать о сроках обучения, подробностях образовательных программ и условиях поступления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.