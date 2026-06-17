Специалисты Мособлводоканала за неделю устранили более 260 засоров в системе водоотведения

Специалисты Мособлводоканала за неделю устранили 267 засоров в системе водоотведения. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Чаще всего причиной засоров является неправильное использование канализации жителями. Также во время сильных дождей в систему может попадать большое количество мусора — песка и грязи, листьев и веток.

Жителей призвали не смывать в канализацию тряпки, влажные салфетки, остатки пищи, наполнитель для кошачьих туалетов, строительные отходы. Все это не растворяется в воде и приводит к образованию сложных засоров.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации контрольно-надзорной деятельности.