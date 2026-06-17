В колледже «Подмосковье» провели мастер-класс по изготовлению окопных свечей
В преддверии Дня памяти и скорби студенты Подмосковья изготовили окопные свечи
Фото: [Министерство образования Московской области]
Мастер-класс по изготовлению окопных свечей прошел в структурном подразделении № 6 колледжа «Подмосковье» в преддверии Дня памяти и скорби. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
В рамках занятия студенты освоили технику изготовления окопных свечей и погрузились в атмосферу памяти о Победе в Великой Отечественной войне. Участникам рассказали, какое значение имеют окопные свечи в условиях фронта.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Ровинскую.