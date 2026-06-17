В колледже «Подмосковье» провели мастер-класс по изготовлению окопных свечей

В преддверии Дня памяти и скорби студенты Подмосковья изготовили окопные свечи

Официально

Фото: [Министерство образования Московской области]

Мастер-класс по изготовлению окопных свечей прошел в структурном подразделении № 6 колледжа «Подмосковье» в преддверии Дня памяти и скорби. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках занятия студенты освоили технику изготовления окопных свечей и погрузились в атмосферу памяти о Победе в Великой Отечественной войне. Участникам рассказали, какое значение имеют окопные свечи в условиях фронта.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Ровинскую.

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