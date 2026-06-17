Портрет на стене дома и ордена на груди: в Бронницах поздравили 104-летнего ветерана ВОВ

Почетный гражданин Бронниц и ветеран ВОВ Валентина Копосова принимает поздравления со 104-м днем рождения, сообщает REGIONS . Именинница, чей портрет украшает один из домов города, встречает гостей с улыбкой и удивляет окружающих ясностью ума, энергией и готовностью делиться историями фронтовой молодости за традиционным чаепитием.

Судьба коренной бронничанки неразрывно переплетена с ключевыми событиями XX века. В 1942 году двадцатилетняя девушка окончила курсы телеграфисток и ушла на фронт в составе 3-й ударной армии. Ее боевой маршрут пролег от Калининского фронта до самого Берлина. За проявленные мужество и отвагу Валентина Васильевна была удостоена ордена Отечественной войны II степени, медалей «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и ряда других боевых наград.

Вернувшись к мирной жизни, героиня посвятила более 37 лет работе на оборонном предприятии. Она не только трудилась на благо страны, но и вела активную общественную деятельность, уделяя особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Признанием заслуг стало появление в 2022 году масштабного мурала с изображением ветерана на стене дома по улице Советской, который теперь служит местным символом уважения к истории.

В день рождения дом Валентины Васильевны наполнен гостями. Среди них — педагоги школы № 2 имени Тимофеева, для которых визит к легендарной землячке стал ежегодной доброй традицией. Педагоги отмечают, что общение с носителем эпохи дает уникальную возможность прикоснуться к живой истории, которую невозможно передать через учебники. Сама именинница подчеркивает, что внимание и интерес молодежи являются для нее лучшей наградой.