Экспертиза решит все: сможет ли Лерчек избежать наказания, если ее диагноз окажется фейком?

Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство прокуратуры о назначении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы для блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Специалистам предстоит проверить, действительно ли состояние ее здоровья препятствует участию в следственных действиях и отбыванию возможного наказания по уголовному делу, возбужденному по статье о неуплате налогов.

Доктор юридических наук Людмила Айвар в интервью Life.ru объяснила, что сам по себе диагноз не является автоматическим основанием для освобождения от ответственности.

«Вопрос заключается в том, насколько состояние здоровья позволяет человеку участвовать в следственных действиях, судебных заседаниях и, в случае вынесения обвинительного приговора, отбывать наказание», — отметила Айвар.

По ее словам, эксперты должны дать заключение по нескольким направлениям: подтверждение заболевания, оценка его тяжести, влияние на способность участвовать в следственных действиях, а также определить, относится ли оно к перечню болезней, препятствующих содержанию под стражей или в местах лишения свободы.

Специалисты должны опираться на официальные медицинские документы, при этом учитывая публикации самой блогерши. Именно они стали поводом для прокуратуры запросить повторную экспертизу. Активная жизнь Лерчек — посещение спортзала, участие в публичных мероприятиях и съемки — вызвали вопросы у правоохранителей, усомнившихся в том, что ее состояние соответствует заявленному диагнозу.

Возможные исходы экспертизы различаются, говорит специалист. Если врачи признают заболевание несерьезным или наступившим в стадию ремиссии, разбирательство продолжится в обычном порядке и обвиняемая не сможет ссылаться на болезнь в качестве смягчающего обстоятельства. Однако если эксперты подтвердят, что недуг относится к утвержденному перечню тяжелых заболеваний, препятствующих заключению, Чекалина может избежать колонии.

Ранее сообщалось, что Валерия Чекалина прошла седьмой курс химиотерапии.