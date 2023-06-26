Останки четырех красноармейцев захоронили в Клину

«Сегодня наши мужчины, так же, как их деды и прадеды более 80 лет назад, встали на защиту Родины. Волонтеры Подмосковья помогают и поддерживают семьи участников СВО. А поисковики – восстанавливают историческую справедливость», - добавила министр.