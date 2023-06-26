Останки четырех красноармейцев захоронили в Клину
Фото: [МИСК МО]
В подмосковной деревне Слобода в Клинском округе прошла церемония захоронения останков четверых красноармейцев. Об этом сообщили в МИСК региона.
Отмечается, что красноармейцы погибли в начале декабря 1941 года. Их имена не установлены.
Как отметила глава областного МИСК Екатерина Швелидзе, останки нашли в лесном массиве в рамках экспедиции отряда «Подвиг-Клин», которой руководил Павел Пустырев.
«Сегодня наши мужчины, так же, как их деды и прадеды более 80 лет назад, встали на защиту Родины. Волонтеры Подмосковья помогают и поддерживают семьи участников СВО. А поисковики – восстанавливают историческую справедливость», - добавила министр.