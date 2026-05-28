В распоряжении ТАСС оказались данные Министерства здравоохранения РФ, согласно которым фактический уровень потребления алкоголя на душу населения в России в 2025 году оказался ниже предварительных прогнозов примерно на 5%. Как следует из представленной статистики, реальный показатель составил 8,06 литра этанола на человека, тогда как ожидаемый был на уровне 8,4 литра.

В ведомстве также отметили, что удалось превзойти даже целевую планку, установленную на 2026 год, — 8,3 литра. Иными словами, задача по снижению потребления спиртного была выполнена досрочно.

По прогнозам министерства, к 2030 году потребление алкоголя в стране опустится ниже отметки в 8 литров на душу населения. Запланированный показатель на этот период составляет 7,8 литра.

Ранее сообщалось, что молодежный парламент проверил магазины с вейпами в 82 регионах России.