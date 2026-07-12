Осторожно, таблетки: какие лекарства медленно разрушают желудок и кишечник прямо сейчас

Прием многих медикаментов может сопровождаться дискомфортом в желудке и кишечнике. Врач Евгений Белоусов рассказал, какие группы лекарств требуют осторожности и на какие симптомы стоит обратить внимание в первую очередь, пишет Газета.ру

Список препаратов, влияющих на работу ЖКТ

По словам гастроэнтеролога, к числу средств, способных вызывать тошноту, боли или диарею, относятся:

Препараты магния: часто становятся причиной раздражения слизистой кишечника.

НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты): ибупрофен, диклофенак, кеторолак и нимесулид негативно воздействуют преимущественно на желудок.

Другие группы: антибиотики, метформин, слабительные средства, препараты для изменения моторики кишечника, а также некоторые противоопухолевые лекарства.

Как избежать осложнений

Врач подчеркивает необходимость строгого соблюдения инструкции по приему. Универсальных правил не существует: одни средства эффективны только натощак, другие — строго после еды. Запивать таблетки рекомендуется исключительно чистой водой, так как чай, кофе, соки или молоко могут нарушить процесс всасывания действующих веществ и усилить раздражающее действие на ЖКТ.

При длительной терапии рекомендуется питаться небольшими порциями, не сочетать разные НПВП между собой, избегать алкоголя и заранее проконсультироваться с лечащим врачом о необходимости профилактической защиты органов пищеварения.

Тревожные симптомы

Если после начала приема препарата появились следующие признаки, терпеть их нельзя — необходимо немедленно обратиться к специалисту: