Губернатор Подмосковья проверил готовность школы № 1 в Королеве к открытию

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность школы № 1 в Королеве к открытию 1 сентября. До этого в здании 1989 года постройки был проведен капитальный ремонт. Вместе с главой региона обновленное учреждение осмотрел депутат Московской областной думы, олимпийский чемпион Александр Легков.

«Огромное спасибо нашим строителям — за год они сделали большую работу. Сегодня мы видим абсолютно новую школу. В ней будут учиться 1,5 тыс. детей. Накануне нового учебного года хочу от души пожелать всем успехов. Хорошо учиться — это большой, серьезный труд, поэтому принципиально важно, чтобы и учитель, и родители поддерживали ребят», — сказал губернатор.

В отремонтированной школе будут использовать интерактивные панели, откроют информационно-библиотечный центр и «Кванториум». Здесь обновили столовую и спортзал, обустроили современные мастерские и лаборатории.

В учреждении будут созданы математические, гуманитарные, естественно-научные, технологические и предпринимательские классы. Партнерами являются ведущие вузы страны, в том числе МГТУ им. Баумана и РНИМУ им. Пирогова.

Помимо основных занятий для ребят будут доступны дополнительные — иностранные языки, программирование, робототехника, шахматы, спорт, творчество.

В рамках проекта «Моя школа, моя история» стены учреждения украсили рельефными панно на тему отечественной космонавтики. Композиции, созданные выпускниками Московского художественного института им. В. И. Сурикова, рассказывают об основных этапах освоения космоса.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 1/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 2/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 3/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 4/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 5/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 6/6

«Уверен, учиться здесь будет невероятно комфортно и приятно. Мы неоднократно приезжали сюда во время ремонта, контролировали каждый этап. И провели здесь замечательную акцию вместе с учениками — высадили возле школы сирень. Это не просто красивая традиция, это символ весны, радости и обновления школы!» — отметил Легков.

В этом году в Королеве в школы пойдут свыше 3 тыс. детей. В микрорайоне Первомайский откроется новый корпус школы № 2 имени М. Ф. Тихонова. После капремонта откроют школы № 1 и № 13.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды «Лидер образования Московской области» лучшим школам региона.