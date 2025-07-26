От 3 до 13 тысяч: российские семьи ждет денежный сюрприз к 1 сентября

Семьи с детьми смогут получить выплаты к началу учебного года. Также у них есть возможность обналичить остаток средств маткапитала, при условии, что сумма не превышает 10000 руб., сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").

Он подчеркнул, что речь не идет о массовой выплате к школе. Просто власти некоторых регионов предоставляют дополнительные меры поддержки. Так, в Москве малоимущие и многодетные семьи могут рассчитывать на выплату в 13257 руб., в Санкт-Петербурге размер поддержки составит 10000 руб. для многодетных, в Московской области стандартная выплата составляет 3000 руб., а для семей с низким доходом - 7000 рублей.

Многодетные семьи Владимирской области ежегодно получают социальную доплату в размере 5000 руб. на школьную форму либо комплект одежды для занятий и спортивную форму. Кроме того, за счёт внебюджетных средств детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставляются письменные наборы.

Ранее сообщалось о том, что жителям Подмосковья рассказали о комплексной онлайн-услуге «Скоро в школу».