Жителям Подмосковья рассказали о комплексной онлайн-услуге «Скоро в школу»

С начала 2025 года жители Подмосковья воспользовались комплексной услугой «Скоро в школу», размещенной на региональном портале госуслуг, около 2,5 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках нее многодетные семьи могут оформить выплату на школьную форму, малообеспеченные семьи с ребенком-инвалидом — выплату на питание и одежду. Кроме того, если у них есть ребенок — будущий первоклассник, на портале можно оформить подарочный набор в виде рюкзака со всеми необходимыми письменными принадлежностями. В услугу внедрен сервис предварительной проверки льготных категорий детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.