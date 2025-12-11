От блокировки до угроз семье: мошенники перешли к наглой схеме вытягивания денег с жертвы

Злоумышленники стали использовать новую схему мошенничества, которая предполагает самостоятельный звонок в банк от имени клиента. Об этом сообщили представители финансовых учреждений, передает НСН.

Схема работает следующим образом: преступник связывается со службой поддержки банка, представляется владельцем счета и сообщает об утере телефона, прося заблокировать все карты и счета для предотвращения несанкционированного доступа.

После успешной блокировки мошенник звонит настоящему владельцу карты, информируя его о произошедшем. Факт блокировки используется как доказательство осведомленности и рычаг для дальнейшего давления. Злоумышленники могут угрожать семье жертвы или заявлять о ложном вызове экстренных служб, чтобы вынудить человека к действиям по снятию блокировки или переводу средств.

Специалисты по безопасности рекомендуют клиентам банков не поддаваться панике, не перезванивать на неизвестные номера и всегда проверять статус своих счетов исключительно через официальное приложение банка или звонок на номер, указанный на обороте карты.

Ранее сахалинская студентка передала аферистам 28 млн после звонка о замене ключа.