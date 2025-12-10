Сахалинская студентка передала аферистам 28 млн после звонка о замене ключа

Крупная сумма семейных сбережений стала добычей мошенников на Сахалине в результате многоходовой аферы, жертвой которой стала 19-летняя студентка. Как сообщает региональное управление МВД, девушке изначально позвонили неизвестные, убедив ее в необходимости заменить ключ от домофона. Под этим предлогом злоумышленники выманили у нее код из СМС-сообщения.

Вскоре после этого студентке, которая на тот момент находилась на материке по месту учебы, перезвонили, представившись сотрудниками силовых структур. Аферисты заявили, что ее наследственные сбережения находятся в опасности, и под этим надуманным предлогом вынудили передать курьеру 21 млн руб. Этого человека впоследствии удалось задержать.

Однако на этом история не закончилась. После возвращения на Сахалин студентка продолжила общение с мошенниками. Они убедили ее изъять из домашнего сейфа матери $70 тыс. и 3 млн японских иен, которые также перешли в руки преступников. Таким образом, общий ущерб от действий аферистов достиг 28 млн руб.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено после того, как в полицию обратилась мать пострадавшей девушки.

Ранее сообщалось, что пенсионер по «схеме Долиной» отобрал у матери-одиночки с Урала купленное ею авто.