«От инженеров до лингвистов». В школах изменят подход к обучению старшеклассников
В России разработали новый стандарт обучения для старшеклассников
Кабинет для занятий информационными технологиями в Академии творчества Ногинска после капитального ремонта
Максим Костенко, директор Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева, выступающий также экспертом Министерства просвещения, сообщил о разработке обновленного федерального образовательного стандарта для учеников 10–11-х классов.
Представитель ведомства уточнил, что применять новый стандарт начнут с 1 сентября 2027 года. В интервью РИА Новости Костенко подчеркнул: несмотря на то что документ вступит в силу только через полтора года, образовательным учреждениям не стоит затягивать с подготовкой. Он порекомендовал школам уже сейчас заняться анализом родительских запросов, составлением учебных планов и планированием закупок необходимого оборудования.
По словам специалиста, ключевое изменение коснется организации профильного обучения. Учащиеся 10–11-х классов получат право не выбирать профильные предметы, осваивая все дисциплины на базовом уровне. В то же время для тех, кто намерен углубленно изучать отдельные науки, сохранятся все действующие профили. В их рамках будет возможно создание специализированных классов — медицинских, инженерных, судостроительных, лингвистических и других направленностей.
Ранее сообщалось о том, что в России появится особая версия учебника истории.