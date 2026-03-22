«От инженеров до лингвистов». В школах изменят подход к обучению старшеклассников

Максим Костенко, директор Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева, выступающий также экспертом Министерства просвещения, сообщил о разработке обновленного федерального образовательного стандарта для учеников 10–11-х классов.

Представитель ведомства уточнил, что применять новый стандарт начнут с 1 сентября 2027 года. В интервью РИА Новости Костенко подчеркнул: несмотря на то что документ вступит в силу только через полтора года, образовательным учреждениям не стоит затягивать с подготовкой. Он порекомендовал школам уже сейчас заняться анализом родительских запросов, составлением учебных планов и планированием закупок необходимого оборудования.

По словам специалиста, ключевое изменение коснется организации профильного обучения. Учащиеся 10–11-х классов получат право не выбирать профильные предметы, осваивая все дисциплины на базовом уровне. В то же время для тех, кто намерен углубленно изучать отдельные науки, сохранятся все действующие профили. В их рамках будет возможно создание специализированных классов — медицинских, инженерных, судостроительных, лингвистических и других направленностей.

