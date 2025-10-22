От нуля до восьми: температурный разброс и дождь ожидают жителей Москвы и области

В среду, 22 октября, жителей Москвы и Подмосковья ждет облачная погода с прояснениями. По данным Гидрометцентра России, в отдельных районах области возможен небольшой дождь.

Температурный режим распределится следующим образом:

ночью в Москве — до +3 °C, в Подмосковье — вплоть до 0 °C;

днем в Московской области — от +3 °C до +8 °C;

в столице днем ожидается чуть более теплая погода — от +5 °C до +7 °C.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3–8 м/с.

Синоптики прогнозируют, что на протяжении недели температура в столице будет колебаться вблизи климатической нормы. Временами ожидаются дожди — от небольших до умеренных, а в середине недели возможны кратковременные прояснения.

Особое внимание стоит уделить предупреждению Главного управления МЧС по Московской области. В ночь с 21 на 22 октября в регионе ожидается ухудшение погодных условий: с 21:00 21 октября до 10:00 22 октября местами прогнозируется густой туман. В этот период видимость на дорогах может резко снизиться — до 200–700 метров, что создает риски для водителей и пешеходов.

