От пластиковой катаны до подоконника: что москвичи забывают в каршеринге

С начала 2025 года пользователи московских сервисов каршеринга оставляли в автомобилях самые разнообразные вещи, среди которых оказались синяя попона для лошади, костюм банана, подоконник, караоке-система и декоративная катана из пластика. О необычных находках сообщили представители пресс-служб трех каршеринговых компаний в ответ на запрос Агентства городских новостей «Москва».

В «Делимобиле» рассказали, что компания старается помогать клиентам вернуть забытые вещи. Пользователи могут сообщить о пропаже через приложение, указав соответствующую поездку. Найденные другими водителями или сотрудниками предметы регистрируются, после чего организуется процесс возврата.

Почти 10 тыс. клиентов удалось вернуть их вещи. Самыми распространенными находками оказались рюкзаки, очки, наушники и пакеты с продуктами. Среди необычных предметов была упомянута сувенирная катана.

В BelkaCar сообщили, что в их автомобилях в Московском регионе было забыто свыше 14 тыс. предметов. Наряду с типичными документами, ключами и наушниками, среди забытых вещей значились ручной пылесос, караоке-система, конская попона синего цвета, рекламная вывеска, телевизор и сковорода.

Представители «Ситидрайва» сообщили, что в 2025 году пользователи оставляли в автомобилях помимо стандартных вещей, таких как документы, ключи и наушники, также кассовый терминал оранжевого цвета, пульт от шлагбаума, лыжные палки, подоконник, игровую приставку PlayStation, коробку с надписью «генеральный директор», носки с единорогами, костюм банана, подушку-антистресс в виде пирожка, фиолетовый парик, собачий поводок, книгу о том, как быстро бросить курить, килограмм сушеного кальмара, любовную записку, адресованную некоей «сладкой булочке», сборник гороскопов, мешок мягких тапочек и резиновую змею.

