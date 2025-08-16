Стали известны подробности ДТП с авто каршеринга, рухнувшей в реку в Москве

Сотрудник, управляющий автомобилем марки Lexus, который стал причиной падения машины каршеринга в реку на юго-востоке столицы, нарушил правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

На юго-востоке Москвы двое человек получили травмы после того, как автомобиль каршеринга упал в реку из-за аварии. По предварительным данным, на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы столкнулись каршеринговый автомобиль и Lexus.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus двигалась на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась одному взрослому и ребенку», — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что прокуратура Юго-Восточного административного округа проводит проверку по факту ДТП и выясняет все обстоятельства произошедшего.

