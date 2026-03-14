Отдых подорожает: туроператоры огласили страшную правду об отдыхе в Турции 2026

На прошедшем в столице масштабном форуме представители туристической отрасли обсудили перспективы летнего сезона. Российским путешественникам не стоит рассчитывать на удешевление путевок, а высокий спрос грозит дефицитом авиабилетов, пишет Интересная Россия.

В Москве завершился крупный workshop туроператора Anex, собравший более шестисот представителей турагентств и шестидесяти турецких отельеров. Участники встречи обсудили готовность курортов к сезону, уровень цен и безопасность отдыха.

Присутствовавший на мероприятии посол Турции в России Танжу Билгич заверил собравшихся в надежности направления. Дипломат отметил, что страна готова принимать порядка семи миллионов россиян ежегодно, а геополитическая обстановка не оказывает влияния на безопасность туристов. Анкара настолько уверена в сохранении турпотока, что не видит смысла в дополнительных маркетинговых вложениях, поскольку бренд Турции стал самодостаточным.

Генеральный директор Anex Эльдар Мусаоглу сообщил о расширении квот в премиальных отелях. По его словам, минувшая зима продемонстрировала двукратный рост спроса на раннее бронирование элитного отдыха. При такой активности потребителей предпосылок для появления скидок или специальных предложений в этом сезоне не существует. Эксперт не исключает, что при сохранении динамики броней возникнет нехватка мест на самолетах в пиковые даты.

Заместитель гендиректора Anex Яна Муромова призвала коллег внимательнее изучать параметры отелей, многие из которых поменяли концепцию и перечень услуг. В помощь турагентам компания готовит специальную памятку с перечнем всех нововведений. Кроме того, аналогичные встречи с партнерами пройдут в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах.