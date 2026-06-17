Отдых в Сочи обернулся неожиданными событиями для туристки из Кузбасса: как прошел отдых под сиренами

Жительница Кемерова поделилась впечатлениями от поездки в Сочи, где ей пришлось столкнуться с задержкой рейса, сигналами тревоги и сообщениями об угрозах. Несмотря на напряженную обстановку, отпуск завершился без происшествий, пишет VSE42.RU. VSE42.RU

Отпуск начался с длительной задержки рейса

Жительница Кемерова рассказала о поездке в Сочи, которая началась с неприятностей еще до прибытия на курорт. По ее словам, вылет из Новосибирска был перенесен почти на сутки, из-за чего путешествие стартовало значительно позже запланированного времени.

В Сочи туристку разбудили сигналы тревоги

Уже во время отдыха россиянка столкнулась с необычной для курортного отпуска ситуацией. Рано утром ее разбудил звук сирены, а затем на мобильный телефон стали поступать уведомления от экстренных служб о возможных угрозах.

По словам туристки, сообщения предупреждали о беспилотной, авиационной и ракетной опасности.

Во время прогулок были слышны громкие взрывы

Кемеровчанка также сообщила, что дважды слышала сильные хлопки и взрывы со стороны морской акватории во время прогулок по набережной. Эти звуки вызвали у нее тревогу и беспокойство.

При этом местные жители и большинство отдыхающих сохраняли спокойствие, продолжая гулять по городу, посещать кафе и пользоваться туристической инфраструктурой.

Поездка завершилась без происшествий

Несмотря на переживания и тревожные моменты, отпуск завершился благополучно. Обратный рейс прошел по расписанию, без задержек и дополнительных сложностей.

Туристка отметила, что вместе с подругой смогла вовремя вернуться домой.