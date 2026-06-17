Тайный диагноз Венеры: что врачи нашли на картине Боттичелли

Необычный взгляд Венеры на знаменитой картине Сандро Боттичелли мог быть не художественным приемом, а отражением болезни реальной модели. Как пишет Daily Mail со ссылкой на исследователей Лондонского университета королевы Марии, Симонетта Веспуччи могла страдать от доброкачественной опухоли гипофиза.

Ученые изучили пять ее предполагаемых портретов с помощью алгоритма распознавания лиц. В изображениях они заметили косоглазие и другие признаки, которые, по их версии, могут соответствовать аденоме гипофиза — опухоли у основания мозга.

Старший автор работы Паоло Поццилли предположил, что именно болезнь могла вызвать необычное положение глаз Венеры, которое позднее стали считать символом красоты и благочестия.

Исследователи также обратили внимание на один из аллегорических портретов Боттичелли, где у женщины заметны признаки выделения молока, хотя у Симонетты не было детей. Первый автор исследования Домизиана Нарделли считает, что это могло указывать на опухоль, вырабатывавшую пролактин и гормон роста.

Симонетта умерла в 23 года. В старых письмах упоминаются ее внезапный обморок на балу, сильные головные боли, рвота, галлюцинации и высокая температура. Авторы предполагают, что причиной смерти могло стать кровоизлияние в опухоль гипофиза.

Однако диагноз поставлен спустя пять столетий только по картинам и историческим документам. Поэтому версия остается гипотезой: подтвердить, что Боттичелли действительно изобразил симптомы болезни, невозможно.