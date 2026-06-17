Мир на острие грифеля: уникальные работы художника из Егорьевска представили в Калининграде

У жителей и гостей Калининградской области появилась возможность познакомиться с удивительным творчеством художника из Егорьевска Вадима Дугина. Его работы обнаружили в одном из калининградских музеев основатели егорьевского музея «МУЗМУС» во время своего путешествия, сообщил REGIONS.

Вадим Дугин создает целые миры в миниатюре на кончике карандашного грифеля. Своими главными вдохновителями мастер называет бразильца Ясенко Джоржевича и российского скульптора Салавата Фидаи из Уфы.

Среди экспонатов — паровоз с углем, выезжающий из тоннеля, а также эмодзи, символизирующие мир. Все это умещается на крошечной поверхности грифеля, поражая зрителей точностью и ювелирной техникой исполнения.

В январе мастер завершил работу над серьезным проектом — миниатюрной копией монумента «Матерям победителей». Особую уникальность этой работе придает деталь, повторяющая оригинал: внутри скульптурной миниатюры, словно на подсвечнике, расположена свеча.

«„Живое“ мерцание пламени удалось достичь при помощи светодиода. Именно он и вмонтирован в конструкцию», — говорит Вадим Дугин.

Ранее сообщалось, что музеи Донецкой Народной Республики пополнились коллекцией картин художников из Санкт-Петербурга.