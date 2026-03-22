Отдых в Сочи превратился в разочарование: туристы массово возвращаются домой

Сочи, долгое время считавшийся одним из самых доступных и удобных курортов для летнего отдыха в России, в этом сезоне столкнулся с волной недовольства со стороны туристов. Путешественники отмечают сразу несколько факторов, которые существенно испортили впечатление от поездки, пишет Интересная Россия .

В августе отдыхающие в Адлере застали прохладную и ветреную погоду. Воздух прогревался лишь до 21 градуса, а температура воды не поднималась выше 18. Пляжи стояли практически пустыми, а туристам приходилось утепляться вместо того чтобы наслаждаться жарой.

Не меньше нареканий вызывает и ценовая политика. По словам гостей, такси от аэропорта до вокзала обходится примерно в 800 рублей. Аренда лежака стоит около 400 рублей, а час в пляжном бунгало начинается от 1500. Многие предпочитают экономить, привозя с собой еду, зонты и коврики.

Питание в столовых тоже бьет по кошельку: порция блинов — 200 рублей, тарелка супа — 300, котлета по-киевски — 490, уха — 650, а рыба на гриле тянет на 1250 рублей и выше. При этом уровень сервиса, по наблюдениям посетителей, остался на прежнем уровне.

Отдельные туристы признаются, что разочарованы поездкой и проводят сравнения с зарубежными курортами, где условия, по их мнению, лучше, а цены ниже. В соцсетях все чаще звучат ироничные комментарии о несоответствии стоимости и качества.

Эксперты связывают рост цен с высоким спросом, ограничениями на выезд за границу и стремлением бизнеса максимизировать прибыль в сезон. Однако специалисты предупреждают, что такая политика может отпугнуть даже постоянных гостей, которые привыкли возвращаться на курорт из года в год.