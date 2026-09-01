Отказал правый двигатель: почему рейс из Уфы в Анталью срочно приземлился в Кайсери
Самолет Corendon Airlines с 160 россиянами совершил аварийную посадку в Кайсери
Рейс авиакомпании Corendon Airlines, следовавший из Уфы в Анталью, совершил незапланированную посадку в аэропорту турецкого города Кайсери. Причиной инцидента стал отказ правого двигателя во время полета. Пассажирам предоставили резервный борт для доставки в пункт назначения. Об этом сообщает сетевое издание Life.ru.
Детали авиационного происшествия и действия экипажа
Аварийная ситуация на борту обошлась без пострадавших благодаря действиям экипажа:
- Маршрут и инцидент. Пассажирский лайнер Corendon Airlines выполнял международный рейс из Уфы в Анталью. В полете у воздушного судна произошел отказ правого двигателя.
- Обстановка на борту. Пассажиры сообщили о громком грохоте в полете, после чего самолет начал снижение. После экстренного приземления в Кайсери около 160 человек находились в салоне в ожидании решений экипажа.
- Решение ситуации. Пассажирам был предоставлен резервный борт для дальнейшего перелета в Анталью. Лайнер с технической неисправностью отстранен от эксплуатации для проведения проверки.
- Контекст аналогичных происшествий. Накануне международный аэропорт Красноярска принял транзитный рейс Пекин — Манчестер, на борту которого в полете также была выявлена техническая неисправность.