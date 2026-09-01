Отменить или переписать: спикер Госдумы резко высказался о новых правилах учета животных
РИА Новости: Володин призвал пересмотреть правила учета животных
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с критикой действующих правил маркировки и учета животных, утвержденных кабмином в апреле 2023 года. Спикер Госдумы заявил о необходимости пересмотреть или отменить ряд норм этого документа из-за многочисленных обращений граждан и подчеркнул, что приоритетом должно быть развитие личных подсобных хозяйств. Об этом сообщает РИА Новости.
Претензии к нормативному акту и позиция Госдумы
Основные тезисы выступления Вячеслава Володина по вопросу учета сельхозживотных:
- Суть проблемы. Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2023 года № 550 определяет порядок, виды и сроки учета животных. Его реализация вызвала волну негативных обращений в Госдуму со стороны жителей сельской местности.
- Предлагаемые меры. Володин призвал Правительство РФ скорректировать документ или отменить отдельные его положения, отягощающие жизнь ведению личных подсобных хозяйств.
- Критика ведомств. Спикер Госдумы подчеркнул, что Минсельхоз и Минэкономразвития не должны принимать подобные решения под видом санитарного контроля без предварительного обсуждения с экспертами, депутатами и самими сельскими жителями.
- Главный приоритет. Законодатели и профильные министерства обязаны создавать условия для поддержки граждан, ведущих подсобное хозяйство, а не создавать им дополнительные бюрократические барьеры.