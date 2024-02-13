Отправившийся в ДНР Киркоров обратился к россиянам

Российский исполнитель Филипп Киркоров решил исправиться после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Он послушал совета патриотов и отправился на поддержку бойцов ВС РФ в ДНР. Оттуда он обратился к поклонникам, пишет издание «Утро.ру» .

Киркоров после скандала не торопился с извинениями. Однако, как и многие звезды-участники московской 18+ вечеринки, в итоге раскаялся. Сначала певец отправил гонорары пострадавшим в Белгородской области, затем неожиданно покинул Россию. Некоторое время поп-артист был в Америке, но когда вернулся, навестил жителей ДНР и военных.

Филипп Киркоров привез гуманитарную помощь и оплатил медицинское оборудование в ДНР. Он также спел несколько хитов. После своей благотворительности он обратился к россиянам, которые негодовали от отъезда исполнителя в США.

«Уезжать никуда не собираюсь. Живу здесь, жил и буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, Бедрос — папа», — заявил поп-король.

Не все хвалили за добрый поступок Киркорова: некоторые не забывают скандал с голой вечеринкой. Однако на поведение певца обратила внимание представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что исполнитель не первый раз помогает жителям ДНР и военным, просто это не афишировалось.

Пока Филипп Киркоров один из немногих артистов, кто решился на посещение ДНР после вакханалии в Москве. Другие участники вечеринки не спешат помогать стране, хотя отважились устроить мероприятие в период СВО.

Ранее сообщалось, что Яна Поплавская раскритиковала Иосифа Пригожина и раскаявшегося Филиппа Киркорова.