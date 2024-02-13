Поплавская поставила на место Пригожина, вставшего на защиту Киркорова

Супруг Валерии вступился за оскандалившегося поп-короля Филиппа Киркорова, но его порыв оценили немногие. Актриса Яна Поплавская объяснила Иосифу Пригожину, почему не стоит защищать «отмененных» звезд, пишет портал «Дни.ру» .

Пересуды о скандальной вечеринке в клубе «Мутабор» длятся уже два месяца. Не все звезды смогли вернуться в строй и обелить репутацию, но некоторые очень стараются это сделать. Одним из таких артистов стал Филипп Киркоров, который не только отправил деньги в помощь пострадавшим в Белгородской области, но и приехал в ДНР.

Иосиф Пригожин прокомментировал участие поп-короля в скандальной вечеринке и назвал его «жертвой обстоятельств». Однако именно это вызвало бурю эмоций у актрисы Яны Поплавской. Она не считает, что продюсер прав.

«Донбасс — это не прачечная, где отмывают обгаженные штаны. Кулек с конфетами и две песни дрожащим голосом — не искупление за все, что вытворил «голый король». Но за других артистов Пригожин не печется, не просит поддержать и дать им шанс», — возмутилась Поплавская.

По словам Поплавской, Киркоров отправился в ДНР лишь по «разнарядке сверху», а сам он этого никогда бы не сделал.

Ранее сообщалось, что три банка заблокировали счета Филиппа Киркорова.