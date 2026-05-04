Память без границ: как искусство объединило поколения в Городском округе Пушкинский ко Дню Победы

Муниципальные службы, волонтеры и местные жители приводят в порядок памятники воинской славы и мемориалы. В рамках акции «Я помню» волонтеры Подмосковья облагородили территорию вокруг памятника Танку Т‑34 — он установлен на западной стороне города Пушкино в честь 70‑летия Победы и служит напоминанием о жертвах Великой Отечественной войны.

Уже прошел ряд праздничных мероприятий. В первые майские выходные на трех площадках выступили артисты фронтовой бригады «Дорогами Победы». В программе — легендарные песни военных лет («Катюша», «День Победы») и танцевальные номера, в том числе «Вальс Победы». Участие приняли творческие коллективы Центрального дома культуры «Строитель» и Дома культуры «Пушкино».

Помимо этого, 3 мая в Доме культуры «Пушкино» прошел концерт Академического хора «Осанна». В репертуаре — песни военной тематики, классические произведения и романсы.

Администрация округа уделяет особое внимание сохранению исторической памяти и передаче патриотических ценностей молодежи. Праздничные мероприятия традиционно объединяют жителей разных поколений вокруг памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.