Сперцян высказался о борьбе «Краснодара» за чемпионство

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян в интервью Metaratings.ru высказался о борьбе своей команды за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

За два тура до конца турнира «Краснодар» на одно очко опережает «Зенит». Год назад «быки» впервые в своей истории выиграли чемпионат России.

«Конечно, нам интересно находиться в чемпионской гонке. Находиться в ней стабильно. Уже третий год. Это то, для чего мы работаем, играем, прикладываем все силы на тренировках. Второе чемпионство подряд — это то, о чем мы мечтаем», — сказал Сперцян.

Футболист подчеркнул, что сам он старается выполнять свою работу по максимуму. Сперцян является лидером в РПЛ по результативным действиям. В его активе 12 голов и 15 голевых передач в 28 матчах.

«Краснодару» осталось сыграть в РПЛ с «Динамо» и «Оренбургом», «Зенит» ждут матчи с «Сочи» и «Ростовом».