Папа Римский раскрыл любимые фильмы и удивил выбором

Папа Римский Лев XIV, известный в миру как Роберт Фрэнсис Прево, раскрыл список своих любимых фильмов. Об этом сообщила пресс-служба Ватикана. По словам понтифика, эти картины вдохновляют его размышлять о вере, надежде, стойкости и человеческой доброте. Об этом пишет Царьград .

В список вошли четыре ленты: рождественская драма «Эта замечательная жизнь» (1946), мюзикл «Звуки музыки» (1965), итальянская трагикомедия «Жизнь прекрасна» (1997) и психологическая драма «Обыкновенные люди» (1980). Последний выбор особенно удивил многих, поскольку фильм поднимает темы потери и внутренней боли.

Как уточнили в Ватикане, Лев XIV планирует провести в Апостольском дворце встречу с представителями киноиндустрии, включая Кейт Бланшетт, Дэйва Франко, Спайка Ли и Джорджа Миллера. Цель диалога — обсудить, как искусство может помочь в продвижении гуманистических и духовных ценностей.

Представитель Ватикана отметил, что понтифик видит в кинематографе не просто развлечение, а инструмент, который помогает людям задуматься о добре, прощении и вере.

Ранее сообщалось о том, что папа римский предложил Ватикан для переговоров России и Украины.