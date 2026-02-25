Папа Римский запретил священникам пользоваться ChatGPT

Папа Римский Лев XIV выступил с обращением к священнослужителям, призвав их отказаться от использования чат-бота ChatGPT при подготовке проповедей.

На встрече с представителями духовенства Рима понтифик указал на опасность «соблазна» переложить духовный труд на плечи искусственного интеллекта, сообщают западные новостные издания.

Как подчеркнул Лев XIV, отказ от самостоятельной умственной работы ведет к утрате способности мыслить — по его выражению, разум человека «атрофируется». Он акцентировал внимание на том, что никакие современные технологии не способны транслировать подлинную веру.

«ИИ никогда не сможет проповедовать веру», — подчеркнул он.

Кроме того, глава католической церкви напомнил, что суть христианства заключается не в механическом заучивании и повторении текстов, а в живом диалоге с Всевышним. Этот процесс, по словам папы, находится за гранью возможностей любого алгоритма.

