Парад, посвященный 80-летию Великой Победы, начался на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском проходит торжественное шествие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Видеоматериалы с этого события публикует телеканал РЕН.

По информации, полученной из официальных источников, в центре Петропавловска-Камчатского состоялся парад, в котором приняли участие военнослужащие. Они прошли торжественным маршем. За происходящим наблюдали горожане и гости города.

Это торжественное шествие стало отправной точкой для всех мероприятий 9 мая, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в России.

Вскоре после этого торжественные шествия в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли на Сахалине и в Приморском крае.

На центральной улице Владивостока уже заняли свои места парадные расчеты. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к жителям и гостям региона с поздравлением по случаю Дня Победы. После торжественного парада во Владивостоке впервые с 2022 года пройдет шествие «Бессмертного полка».

В 10:00 в столице России начнется главное праздничное шествие страны. В нем примут участие главы почти 30 государств. Среди участников парада будут также бойцы, которые участвовали в специальной военной операции на Украине.