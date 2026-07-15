Парадокс деменции: почему один и тот же бокал спиртного влияет на мозг больных по-разному
NРС: алкоголь нарушает работу очищающих мозг иммунных клеток
Влияние спиртного на нервную систему при нейродегенеративных заболеваниях оказалось гораздо сложнее, чем считалось ранее. Международная группа исследователей выяснила, что алкоголь способен как подавлять, так и парадоксально активизировать передачу импульсов между нейронами в зависимости от патологического механизма развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuropharmacology (NРС).
Две модели заболевания и разная реакция нейронов
Результаты научной работы, опубликованные в авторитетном профильном журнале Neuropharmacology (NPC), базируются на изучении двух ключевых сценариев развития болезни Альцгеймера. В рамках первой модели в тканях мозга между нервными клетками накапливались амилоидные бляшки. В рамках второй модели патологический процесс сопровождался формированием клубков тау-белка непосредственно внутри самих нейронов.
Ученые детально проанализировали, как именно алкоголь воздействует на нейронную сеть, которая отвечает за критически важные когнитивные функции: процессы обучения, принятие решений и адаптацию к меняющимся внешним условиям. Результаты преподнесли сюрприз:
- при амилоидной форме болезни спиртное заметно ослабляло передачу сигналов между клетками;
- при тау-патологии алкоголь, напротив, временно усиливал проводимость нейронных импульсов.
Авторы эксперимента признались, что изначально прогнозировали исключительно разрушительное и одинаково негативное влияние этанола во всех случаях. Однако реальность показала, что один и тот же внешний фактор способен запускать диаметрально противоположные нейробиологические процессы в зависимости от типа накопленного белка.
Алкоголь не лечит: удар по иммунным клеткам мозга
Несмотря на зафиксированное при тау-патологии усиление активности нейронов, исследователи категорически призывают не трактовать полученные данные как подтверждение пользы алкоголя. Спиртное не является терапевтическим средством, а характер его вмешательства в работу пораженного мозга несет скрытые опасности.
В частности, ученые обнаружили еще один негативный эффект: алкоголь серьезно дестабилизирует работу микроглии. Эти специализированные иммунные клетки мозга выполняют важнейшую функцию «санитаров» — они распознают, поглощают и выводят токсичные поврежденные клетки, а также опасные патологические белки. В ходе экспериментов выяснилось, что алкоголь лишает микроглию возможности эффективно очищать мозг, причем наиболее разрушительно это проявилось в модели с амилоидными бляшками. Подобный сбой грозит ускорением гибели нервной ткани.
Специалисты отдельно обращают внимание на то, что данные выводы пока получены в результате опытов на лабораторных животных. Переносить эти механизмы на организм человека напрямую преждевременно: для точных выводов ученым потребуются многоэтапные клинические исследования.