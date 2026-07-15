Парадокс деменции: почему один и тот же бокал спиртного влияет на мозг больных по-разному

Влияние спиртного на нервную систему при нейродегенеративных заболеваниях оказалось гораздо сложнее, чем считалось ранее. Международная группа исследователей выяснила, что алкоголь способен как подавлять, так и парадоксально активизировать передачу импульсов между нейронами в зависимости от патологического механизма развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuropharmacology (NРС).

Две модели заболевания и разная реакция нейронов

Результаты научной работы, опубликованные в авторитетном профильном журнале Neuropharmacology (NPC), базируются на изучении двух ключевых сценариев развития болезни Альцгеймера. В рамках первой модели в тканях мозга между нервными клетками накапливались амилоидные бляшки. В рамках второй модели патологический процесс сопровождался формированием клубков тау-белка непосредственно внутри самих нейронов.

Ученые детально проанализировали, как именно алкоголь воздействует на нейронную сеть, которая отвечает за критически важные когнитивные функции: процессы обучения, принятие решений и адаптацию к меняющимся внешним условиям. Результаты преподнесли сюрприз:

при амилоидной форме болезни спиртное заметно ослабляло передачу сигналов между клетками;

при тау-патологии алкоголь, напротив, временно усиливал проводимость нейронных импульсов.

Авторы эксперимента признались, что изначально прогнозировали исключительно разрушительное и одинаково негативное влияние этанола во всех случаях. Однако реальность показала, что один и тот же внешний фактор способен запускать диаметрально противоположные нейробиологические процессы в зависимости от типа накопленного белка.

Алкоголь не лечит: удар по иммунным клеткам мозга

Несмотря на зафиксированное при тау-патологии усиление активности нейронов, исследователи категорически призывают не трактовать полученные данные как подтверждение пользы алкоголя. Спиртное не является терапевтическим средством, а характер его вмешательства в работу пораженного мозга несет скрытые опасности.

В частности, ученые обнаружили еще один негативный эффект: алкоголь серьезно дестабилизирует работу микроглии. Эти специализированные иммунные клетки мозга выполняют важнейшую функцию «санитаров» — они распознают, поглощают и выводят токсичные поврежденные клетки, а также опасные патологические белки. В ходе экспериментов выяснилось, что алкоголь лишает микроглию возможности эффективно очищать мозг, причем наиболее разрушительно это проявилось в модели с амилоидными бляшками. Подобный сбой грозит ускорением гибели нервной ткани.

Специалисты отдельно обращают внимание на то, что данные выводы пока получены в результате опытов на лабораторных животных. Переносить эти механизмы на организм человека напрямую преждевременно: для точных выводов ученым потребуются многоэтапные клинические исследования.